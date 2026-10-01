Doi bărbați, trimiși în judecată după ce au lovit cu mașina o autospecială de Poliție. Un camion transporta peste 20 de metri cubi de lemn fără acte

Un caz grav produs în județul Suceava, în timpul unui control privind transportul de material lemnos, a ajuns în instanță. Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru fapte cercetate inclusiv sub aspectul tentativei de omor calificat asupra unui polițist, după ce un autoturism a fost îndreptat către autospeciala în care se afla un ofițer.
În același dosar, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui al treilea inculpat, șoferul camionului oprit de polițiști. Acesta este acuzat de transportul materialelor lemnoase fără documentele necesare sau fără proveniență legală.
Ancheta a fost finalizată de procurori, iar rechizitoriul a fost transmis Tribunalului Suceava, instanța care va analiza cauza în primă instanță.
Mașina a fost îndreptată spre autospeciala Poliției
Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 23 iulie 2025. În jurul orei 5:10, polițiștii au oprit pentru verificări, pe DJ 177A, un camion încărcat cu material lemnos, conform news.ro.
Potrivit anchetatorilor, transportul ridica suspiciuni privind legalitatea provenienței lemnului, iar polițiștii au început verificările.
Autospeciala Poliției fusese oprită regulamentar în afara părții carosabile. În timp ce controlul era efectuat, unul dintre inculpați ar fi condus un autoturism către mașina Poliției, lovind-o.
În urma impactului, comisarul-șef aflat în autospecială a fost rănit, iar mașina de serviciu a fost avariată.
Procurorii susțin că autoturismul a fost îndreptat către autospecială cu scopul de a împiedica efectuarea verificărilor privind transportul de material lemnos.
Procurorii: acțiunea ar fi fost determinată de un al doilea inculpat
Potrivit rechizitoriului, primul inculpat, care se afla la volanul autoturismului, ar fi acționat la îndemnul celui de-al doilea bărbat.
„La data de 23.07.2025, în timp ce conducea un autoturism în direcția comunei Stulpicani, județul Suceava, primul inculpat, determinat de cel de-al doilea, a îndreptat autovehiculul spre o autospecială de poliție parcată în afara părții carosabile și în care se afla un comisar-șef, cu consecința rănirii acestuia și a avarierii mașinii”, au transmis procurorii.
Anchetatorii susțin că scopul acțiunii ar fi fost împiedicarea constatării unei presupuse infracțiuni silvice comise de cel de-al treilea inculpat.
Primul bărbat este judecat pentru distrugere și ultraj, sub forma tentativei de omor calificat asupra unui polițist. Al doilea inculpat a fost trimis în judecată pentru instigare la distrugere și instigare la ultraj, sub forma tentativei de omor calificat.
Peste 20 de metri cubi de lemn, fără documente
În dosar este vizat și șoferul camionului oprit de polițiști. Potrivit procurorilor, vehiculul transporta peste 20 de metri cubi de material lemnos pentru care nu existau documentele necesare care să dovedească proveniența legală.
Șoferul a fost deferit justiției pentru transportul materialelor lemnoase cu mijloace de transport fără aviz de însoțire sau fără proveniență legală.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava. Instanța urmează să analizeze acuzațiile formulate de procurori și probele administrate în cursul anchetei.