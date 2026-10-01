Doi bărbați, trimiși în judecată după ce au lovit cu mașina o autospecială de Poliție. Un camion transporta peste 20 de metri cubi de lemn fără acte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 17:45

Un caz grav produs în județul Suceava, în timpul unui control privind transportul de material lemnos, a ajuns în instanță. Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru fapte cercetate inclusiv sub aspectul tentativei de omor calificat asupra unui polițist, după ce un autoturism a fost îndreptat către autospeciala în care se afla un ofițer.

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