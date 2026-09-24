Transportatorii cer ca TollRo să fie amânat până la 1 aprilie 2027. Sistemul este încă în teste
Transportatorii cer ca TollRo să fie amânat până la 1 aprilie 2027.
Aplicarea sistemului TollRo ar putea fi amânată cu șase luni, până la 1 aprilie 2027, dacă solicitarea formulată de reprezentanții transportatorilor va fi acceptată de Guvern și Parlament.
Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum susțin că, în forma actuală, transportatorii ar urma să fie sancționați începând cu 1 octombrie pentru un sistem care încă se află în teste și nu a fost recepționat.
Patronatul Astra atrage atenția că furnizorii de servicii de taxare folosiți de camioane în Europa se vor putea conecta la sistem abia din ianuarie 2027, în timp ce obligația de plată și sancțiunile ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie.
Transportatorii spun că nu contestă plata în funcție de distanță
Reprezentanții sectorului de transport precizează că nu se opun principiului plății în funcție de distanța parcursă și nici angajamentelor asumate prin PNRR.
Obiecția lor vizează momentul în care ar urma să înceapă obligația de plată și aplicarea sancțiunilor, înainte ca sistemul TollRo să fie finalizat și recepționat.
„TollRo este încă în teste și nerecepționat. Furnizorii de servicii de taxare prin care camioanele plătesc deja în toată Europa se pot conecta la sistem abia din ianuarie 2027. Cu toate acestea, obligația de plată și sancțiunile pornesc la ora 00:00 (pe 1 octombrie, n.r.)”, se arată într-un comunicat al Patronatului Astra.
Transportatorii susțin că situația este cu atât mai dificilă cu cât chiar administratorul sistemului, CNAIR, ar fi recunoscut necesitatea unei perioade suplimentare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere propune, potrivit patronatului, același termen de 1 aprilie 2027 pentru finalizarea etapelor necesare.
Argumentele transportatorilor pentru amânarea TollRo
Patronatul Astra prezintă mai multe cifre pentru a susține solicitarea de amânare.
„Cifrele pe care Guvernul nu le poate ignora: 0 zile cu sistemul recepționat până la 1 octombrie. Pilotarea a început pe 16 septembrie și durează minimum patru săptămâni. 3 termene de aplicare stabilite până acum: 1 ianuarie, 1 iulie, 1 octombrie 2026. Și al treilea vine cu un sistem nerecepționat.
182 de zile până la 1 aprilie 2027, termenul cerut chiar de CNAIR pentru teste, recepție, personal și conectarea furnizorilor de taxare.
2.000 de lei la fiecare 12 ore în care distanța parcursă nu poate fi stabilită, de exemplu când sesiunea TollRo cade. Dacă nu este plătită la termen, urmează amenda, care poate ajunge la 5.000 de lei.
72 de ore pentru plată, de la primirea scrisorii de informare. După acest termen, amenda poate ajunge la 5.000 de lei.
2 aplicații pe același telefon pentru transporturile supuse și RO e-Transport: TollRo și RO e-Transport.
Surse: Legea nr. 226/2023 (dispozițiile privind sancțiunile); CNAIR; comunicări publice din septembrie 2026. Calculul pe zi aparține Patronatului ASTRA”, se arată în comunicatul patronatului din transporturi.
CNAIR cere și ea prorogarea termenului
Transportatorii subliniază că solicitarea de amânare a datei de 1 octombrie nu vine doar din partea organizațiilor patronale. CNAIR a cerut, la rândul său, ca termenul să fie prorogat până la 1 aprilie 2027.
Compania a arătat că nu va percepe tariful prin intermediul unui sistem care se află încă în etapa de pilotare. În același timp, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, ISCTR, a anunțat controale începând chiar din prima zi, susțin transportatorii.
Aceștia consideră că această situație creează o problemă pentru firmele care trebuie să respecte obligațiile de plată în timp ce infrastructura tehnică este încă testată.
Șoferii ar putea fi nevoiți să supravegheze aplicația
Patronatul Astra atrage atenția și asupra modului în care funcționarea TollRo ar putea interacționa cu regulile privind utilizarea telefonului la volan.
„Legea împotriva legii. Șoferul trebuie să supravegheze aplicația în mers, deși Codul rutier îi interzice să folosească telefonul la volan fără sistem 'mâini libere'. Notificare prea târzie. Neplata este comunicată prin scrisoare de informare, iar plata trebuie făcută în 72 de ore de la primire. Până ajunge scrisoarea, sumele de 2.000 de lei se pot aduna la fiecare 12 ore.
Zone fără semnal. Pe multe rute naționale acoperirea mobilă este intermitentă, iar aplicația depinde de conexiune.
Costuri impuse peste noapte. Telefon suplimentar și abonament nou pentru fiecare șofer, cheltuieli nebugetate într-un an cu motorina scumpă”, atrag atenția membrii Patronatului Astra.
Ce schimbări cer transportatorii
În cazul în care termenul de 1 octombrie este menținut, transportatorii solicită ca pentru primele șase luni să nu fie aplicate sancțiuni. În varianta preferată de patronate, însă, TollRo ar urma să fie amânat până la 1 aprilie 2027.
O altă solicitare privește perioada în care poate fi achitată suma comunicată prin scrisoarea de informare. Transportatorii cer ca termenul de 72 de ore să fie înlocuit cu unul de minimum 15 zile de la primirea documentului. În opinia lor, perioada suplimentară ar permite firmelor să verifice situația și, dacă este cazul, să corecteze eventualele erori.
Patronatele cer și introducerea unor alerte imediate prin aplicație, e-mail și SMS, astfel încât transportatorul să fie informat fără să aștepte primirea scrisorii după acumularea sumelor.
O altă propunere se referă la posibilitatea corectării tichetului de rută și recuperarea banilor achitați în plus sau pentru trasee greșite.
Comunicatul mai arată că, atunci când distanța parcursă nu poate fi stabilită din cauza unei probleme a aplicației sau a lipsei semnalului, transportatorul nu ar trebui să fie obligat să plătească pentru o situație pe care nu a provocat-o.
Patronatele cer o întâlnire înainte de 1 octombrie
Înainte de intrarea în vigoare a obligațiilor prevăzute pentru 1 octombrie, transportatorii solicită o întâlnire de urgență cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, CNAIR și ISCTR.
Denisa-Daniela Oltean, președintele Patronatului Industriei de Transport și Logistică Astra, a transmis poziția organizației în comunicat:
„Transportatorii români nu refuză plata. Refuză să plătească pentru erorile unui sistem care nici măcar nu a fost recepționat. Nu poți cere conformare deplină unui sector atunci când statul însuși spune că mai are nevoie de timp. Cerem șase luni ca TollRo să funcționeze corect, nu șase luni în care transportatorii să plătească pentru probleme pe care nu le-au creat. Suntem pregătiți de dialog, cu toate datele din teren. Dacă dialogul nu va exista, toate formele legale de protest rămân deschise”, a declarat Denisa-Daniela Oltean.
Radu Miruță susține aplicarea sistemului de la 1 octombrie
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a susținut însă că TollRo ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie.
CNAIR a solicitat recent Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prorogarea până la 1 aprilie 2027 atât a termenului de aplicare a sistemului TollRo, cât și a rovinietei, în condițiile în care sistemul se află încă în etapa de pilotare.
Cu două zile înainte, Radu Miruță afirma că proiectul este finanțat din bani europeni și introduce în România un principiu de taxare folosit de mai mult timp în state occidentale.
„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba. Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri”, a scris Miruță, recent, pe pagina sa de Facebook.
Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra reunește peste 400 de companii din sector și este membru al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), organizație care reprezintă companii cu peste 250.000 de angajați.
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