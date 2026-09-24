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Sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall, de 328 de milioane de euro, au picat testele: când trebuiau livrate României

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 13:00
Actualizat24 sept. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS

Sunt probleme uriașe cu sistemele antiaeriene pe care România le-a trimis la modernizare gigantului german Rheinmetall. Primele două dintre ele, destinate inclusiv luptei împotriva dronelor, au picat testele de recepție și nu au ajuns nici acum în România, deși trebuiau livrate încă din aprilie. Contractul pentru modernizarea celor patru sisteme se ridică la 328 de milioane de euro, iar statul român a început să aplice penalități pentru întârzieri.

Problemele au fost descoperite chiar în momentul în care Armata Română trebuia să recepționeze primele două sisteme antiaeriene modernizate. Potrivit documentelor Ministerului Apărării Naționale, mai multe criterii tehnice prevăzute în contract nu au fost îndeplinite. După modernizare, sistemele trebuiau să fie capabile să intercepteze și să combată drone, elicoptere și avioane, dar și anumite tipuri de rachete.

România a trimis patru astfel de sisteme către compania germană Rheinmetall, care și-a asumat faptul că cerințele tehnice nu au fost îndeplinite. Primele două sisteme ar fi trebuit să fie livrate României pe 15 aprilie, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar recepția nu a fost efectuată.

Situația a fost comentată inclusiv de președintele Nicușor Dan, care a afirmat că astfel de situații se mai întâmplă și că acest contract nu are legătură cu SEAP.

România a trimis, la începutul anului 2024, către Rheinmetall, patru sisteme de artilerie antiaeriană Oerlikon GDF 103, formate, în total, din 24 de tunuri, pentru a fi modernizate de compania germană. Modernizarea presupune și introducerea capabilităților C-RAM (Counter-Rocket, Artillery and Mortar – contracararea rachetelor, proiectilelor de artilerie și mortierelor), iar sistemele pot fi utilizate și împotriva dronelor și a altor amenințări aeriene.

Contractul-cadru pentru modernizarea sistemelor a fost atribuit în decembrie 2023 de Compania Națională Romtehnica companiei Rheinmetall Landsysteme GmbH și are o valoare totală de 328 de milioane de euro. Programul este derulat de Statul Major al Forțelor Terestre.

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