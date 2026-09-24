Sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall, de 328 de milioane de euro, au picat testele: când trebuiau livrate României

Publicat 24 sept. 2026, 13:00 Actualizat 24 sept. 2026, 13:05 Sursă Realitatea PLUS

Sunt probleme uriașe cu sistemele antiaeriene pe care România le-a trimis la modernizare gigantului german Rheinmetall. Primele două dintre ele, destinate inclusiv luptei împotriva dronelor, au picat testele de recepție și nu au ajuns nici acum în România, deși trebuiau livrate încă din aprilie. Contractul pentru modernizarea celor patru sisteme se ridică la 328 de milioane de euro, iar statul român a început să aplice penalități pentru întârzieri.

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