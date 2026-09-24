Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall, de 328 de milioane de euro, au picat testele: când trebuiau livrate României
Publicat24 sept. 2026, 13:00
Actualizat24 sept. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS
Sunt probleme uriașe cu sistemele antiaeriene pe care România le-a trimis la modernizare gigantului german Rheinmetall. Primele două dintre ele, destinate inclusiv luptei împotriva dronelor, au picat testele de recepție și nu au ajuns nici acum în România, deși trebuiau livrate încă din aprilie. Contractul pentru modernizarea celor patru sisteme se ridică la 328 de milioane de euro, iar statul român a început să aplice penalități pentru întârzieri.
Citește și
- 11:34Accident mortal pe DN2, în Buzău. Un bărbat a murit, altul a ajuns la spital: cum s-a produs tragedia
- 10:36Trafic suspendat la PTF Racovăț, după amenințările cu drone în spațiul arian al Ucrainei. 15 mașini așteaptă la frontieră
- 09:45Consilier USR, printre cei arestați după protestul ciobanilor din Piața Victoriei. Cine e Dănuț Dincă
- 07:55Dragoș Ovidiu Argeșanu, terapeutul acuzat că își viola pacientele, a fost arestat. Ancheta vizează fapte din 2020-2025
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News