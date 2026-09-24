Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-18 spaniole au decolat pentru monitorizare
Mesaj Ro Alert transmis populației
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat un grup de ținte aeriene în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Alerta a încetat la ora 05.44, iar autoritățile au transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Citește și
- 23:50Vești pentru oieri de la ANSVSA. Exporturile de ovine ale României ar putea fi deblocate până la sfârșitul anului
- 21:25Peste 1.000 de cazuri de furt de energie în 2026. Consumatorii, în pericol: precizările Delgaz Grid
- 21:19Exercițiu militar de amploare la Mihail Kogălniceanu. Piloții români se pregătesc pentru misiuni în care fiecare secundă contează
- 20:44Prima ninsoare la Bâlea Lac. Stratul de zăpadă a atins 10 centimetri FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News