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Doi tineri de 19 ani, salvați de jandarmi, după ce s-au rătăcit pe munte. Intervenția a durat patru ore VIDEO

Intervenție jandarmi montani/ Captură video

Intervenție jandarmi montani/ Captură video

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 16:57

Doi tineri de 19 ani au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani după ce s-au aventurat în zona Lacului Vulturilor, din județul Buzău, și s-au rătăcit pe fondul ceții dense, ploii și condițiilor meteorologice nefavorabile.

"Cei doi au fost identificați în zona Poarta Vânturilor și însoțiți în siguranță până la autoturismul lor", transmite Jandarmeria Română, într-un mesaj pe TikTok.

Potrivit sursei citate, cei doi se aflau în stare bună și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția a durat aproximativ patru ore

Misiunea jandarmilor montani a început în jurul orei 07:30 și s-a încheiat la 11:30, după aproximativ patru ore de intervenție.

Condițiile meteorologice dificile, în special ceața densă și ploaia, le-au creat celor doi tineri probleme de orientare în zona montană. Intervenția echipajului a permis localizarea acestora și revenirea lor în siguranță la autoturism.

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