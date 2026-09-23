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Social· 1 min citire
Doi tineri de 19 ani, salvați de jandarmi, după ce s-au rătăcit pe munte. Intervenția a durat patru ore VIDEO
Intervenție jandarmi montani/ Captură video
Doi tineri de 19 ani au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani după ce s-au aventurat în zona Lacului Vulturilor, din județul Buzău, și s-au rătăcit pe fondul ceții dense, ploii și condițiilor meteorologice nefavorabile.
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