Doi tineri de 19 ani, salvați de jandarmi, după ce s-au rătăcit pe munte. Intervenția a durat patru ore VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 16:57

Doi tineri de 19 ani au avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani după ce s-au aventurat în zona Lacului Vulturilor, din județul Buzău, și s-au rătăcit pe fondul ceții dense, ploii și condițiilor meteorologice nefavorabile.

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