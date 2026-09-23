De ce nu trebuie sa iei sfaturi medicale de la inteligența artificială. Chatbotul poate face greșeli grave

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 sept. 2026, 17:35

Tot mai mulți oameni folosesc aplicațiile bazate pe Inteligență Artificială și motoarele de căutare atunci când apar simptome neobișnuite sau stări de rău. Răspunsurile sunt disponibile aproape instantaneu, însă rapiditatea cu care sunt generate nu înseamnă că informațiile sunt și corecte sau potrivite pentru situația unei anumite persoane.

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