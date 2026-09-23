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Justitie· 2 min citire
Laura Codruța Kovesi, în cărți pentru Ministerul Justiției. Siegfried Mureșan: „Mi-ar părea bine să revină în România”
Laura Codruța Kovesi și Siegfried Mureșan
Laura Codruța Kovesi, în discuții pentru o posibilă funcție în viitorul guvern! Întrebat dacă aceasta ar putea deveni ministru al Justiției, premierul propus de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan, nu a confirmat o eventuală numire. Mureșan a lăsat însă activitatea Laurei Codruța Kovesi și a precizat că ar fi benefic revenirea ei în țară după încheierea mandatului de procuror-șef european, conform Realitatea PLUS.
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