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Justitie· 2 min citire

Laura Codruța Kovesi, în cărți pentru Ministerul Justiției. Siegfried Mureșan: „Mi-ar părea bine să revină în România”

Laura Codruța Kovesi și Siegfried Mureșan

Laura Codruța Kovesi și Siegfried Mureșan

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 16:46

Laura Codruța Kovesi, în discuții pentru o posibilă funcție în viitorul guvern! Întrebat dacă aceasta ar putea deveni ministru al Justiției, premierul propus de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan, nu a confirmat o eventuală numire. Mureșan a lăsat însă activitatea Laurei Codruța Kovesi și a precizat că ar fi benefic revenirea ei în țară după încheierea mandatului de procuror-șef european, conform Realitatea PLUS.

În contextul discuțiilor privind formarea viitorului Guvern, Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă Laura Codruța Kovesi ar fi un bun ministru al Justiției în cabinetul pe care îl pregătește. Premierul desemnat nu a confirmat și nici nu a infirmat o posibilă numire.

Siegfried Mureșan, întrebat dacă Laura Codruța Kovesi ar putea deveni ministru al Justiției

„Doamna Kovesi ar fi un bun ministru al Justiției în Guvernul Siegfried Mureșan?”

„V-am spus că nu anunțăm niciun ministru înainte, ca atare nu pot să spun nimic despre doamna Kovesi ministru da sau nu, dar vă pot spune că dacă cineva a ajuns procuror-șef european votat în Parlamentul European, votat de guvernele tuturor celor 27 de state membre, cu certitudine este un expert recunoscut la nivel european.”

Ce spune Mureșan despre revenirea Laurei Codruța Kovesi în România

Siegfried Mureșan a fost întrebat și dacă, în cazul în care va ajunge premier, se gândește să îi ofere o funcție Laurei Codruța Kovesi.

„Nu speculez cu privire la cabinetul de miniștri, dar mi s-ar părea bine pentru România ca după ce își încheie mandatul de procuror-șef european, doamna Kovesi să se întoarcă în țară și să învățăm și noi din experiența domniei sale cum se combate frauda cu fonduri europene, cum se construiesc instituții puternice.”

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