Laura Codruța Kovesi, în cărți pentru Ministerul Justiției. Siegfried Mureșan: „Mi-ar părea bine să revină în România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 16:46

Laura Codruța Kovesi, în discuții pentru o posibilă funcție în viitorul guvern! Întrebat dacă aceasta ar putea deveni ministru al Justiției, premierul propus de Nicușor Dan, Siegfried Mureșan, nu a confirmat o eventuală numire. Mureșan a lăsat însă activitatea Laurei Codruța Kovesi și a precizat că ar fi benefic revenirea ei în țară după încheierea mandatului de procuror-șef european, conform Realitatea PLUS.

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