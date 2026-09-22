Referatul DIICOT pentru arestarea lui Călin Georgescu: ce probe invocă procurorii

Publicat 22 sept. 2026, 07:30 Actualizat 22 sept. 2026, 07:40

Procurorii DIICOT finalizează referatul cu propunere de arestare preventivă a lui Călin Georgescu, pe care îl vor trimite în instanță la Tribunalul București și în baza căruia vor cere ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie menținut în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, potrivit Realitatea PLUS.

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