Referatul DIICOT pentru arestarea lui Călin Georgescu: ce probe invocă procurorii

Procurorii DIICOT finalizează referatul cu propunere de arestare preventivă a lui Călin Georgescu, pe care îl vor trimite în instanță la Tribunalul București și în baza căruia vor cere ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie menținut în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, potrivit Realitatea PLUS.
Pentru ca aceste acuzații să se susțină, anchetatorii trebuie să aducă probe în această primă fază a investigației, care-l vizează pe Călin Georgescu.
Cel mai probabil, aceștia vor invoca valoarea mare a prejudiciului de peste 1 milion de euro, dar și riscul ca Gorgescu să nu plece din țară, dacă ar fi lăsat sub o măsură mai blândă decât cea a arestului preventiv. Acestea sunt, în general, argumentele pe care procurorii le folosesc în astfel de situații pentru a convinge instanța să dea cea mai dură măsură, cum ar fi măsura arestului preventiv. Există însă și posibilitatea ca Gorgescu să fie lăsat în libertate. Asta rămâne, totuși, la analiza judecătorului, care va vedea întregul dosar.
Este de așteptat să fie o luptă dură în instanță, și asta deoarece fostul candidat la alegerile prezidențiale mai are alte două procese pe rol, care, probabil, și ele vor contântări în decizia pe care o va lua instanța.
Călin Georgescu a fost reținut, luni seara, pentru 24 de ore și condus în Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape patru ore de audieri la DIICOT.
O decizie similară a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Procurorii îl acuză pe Georgescu că, împreună cu doi complici, ar fi convins un om de afaceri să trimită garanții bancare de peste un milion de euro pentru o presupusă finanțare de șase milioane.
Călin Georgescu, dus la DIICOT după percheziții care au durat 9 ore
Procurorii DIICOT au descins la ora 6:00 la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, de unde ar fi ridicat mai multe documente și dispozitive electronice.
La domiciliul acestuia ar fi fost găsită și suma de 5.000 de euro, precum și documente care îi atribuiau lui Georgescu un statut diplomatic, inclusiv titulatura de senator. Anchetatorii verifică împrejurările în care au fost folosite aceste documente. Și autoturismul fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost percheziționat, iar în acesta s-a descoperit un dispozitiv de bruiaj.
Anchetatorii au descins la locuință în jurul orei 6:00
Perchezițiile au început luni dimineață, după ce anchetatorii au ajuns, în jurul orei 6:00, la locuința din Mogoșoaia. Călin Georgescu nu se afla acasă în acel moment, fiind identificat ulterior în trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta către un bazin de înot împreună cu fiul său. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus apoi la locuința sa din Mogoșoaia, iar în jurul orei 7:00 a ajuns și avocatul său. Perchezițiile s-au desfășurat pe parcursul mai multor ore, înainte ca Georgescu să fie preluat și transportat la sediul DIICOT.
Ce spune DIICOT despre dosarul în care este vizat Călin Georgescu
DIICOT a anunțat că luni au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis reprezentanții DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit un grup care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii susțin că persoanele vizate ar fi prezentat posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate, condiționate de depunerea unor garanții bănești.
„Astfel (...) făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, au arătat procurorii.
Finanțare promisă de 6 milioane de euro și un prejudiciu de peste 1,1 milioane
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului s-ar fi întâlnit, începând din septembrie 2021, cu persoana vătămată în România și ulterior în Marea Britanie. Aceasta ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. În urma acestor demersuri ar fi fost transferată o sumă de peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar fi fost obținută. Ulterior, sub pretextul majorării creditării la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o nouă garanție, în valoare de 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS pe surse, la unele dintre întâlnirile verificate de anchetatori ar fi participat Călin Georgescu, Ionel Rusen, cetățeanul italian Massimiliano Arena și Ion Negoescu.