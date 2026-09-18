95 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, raportate în România în acest an. Raportul INSP

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 19:38

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat vineri că 95 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România în acest an, cele mai multe la persoane cu vârsta cuprinsă între 60 şi 69 de ani. De asemenea, cinci persoane au decedat în urma infecţiei, numărul fiind acelaşi ca la precedenta raportare.

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