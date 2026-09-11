Traian Băsescu îl pune la zid pe Ilie Bolojan. „Dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru”

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat vineri seară, 11 septembrie, un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după propunerea liberalilor privind formarea unui guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați.
Băsescu consideră că această condiție impusă de PNL pentru susținerea viitorului executiv poate complica și mai mult încercarea de a depăși criza politică. Fostul șef al statului critică în special criteriile prin care ar urma să fie selectați miniștrii și modul în care Bolojan își asumă gestionarea problemelor economice.
Băsescu critică ideea unui guvern format doar din tehnocrați
Ilie Bolojan a condiționat susținerea PNL pentru viitorul guvern de formarea unui executiv integral tehnocrat. Potrivit premierului interimar, nu ar fi vorba despre un model similar celui folosit de guvernul condus de Dacian Cioloș, ci despre o echipă formată din „tehnocrați adevărați”, fără persoane care să aibă în spate susținere sau influență politică.
Traian Băsescu susține că o asemenea formulă ridică probleme inclusiv în ceea ce privește stabilirea criteriilor după care vor fi aleși viitorii miniștri.
„Scenariul lansat aseară de Ilie Bolojan, de fapt nu scenariul, propunerea, condiția pentru ca PNL să voteze viitorul guvern să fie integral tehnocrat, dar nu un guvern tehnocrat ca guvernul Cioloș, spunea Ilie Bolojan, ci unul cu tehnocrați adevărați, fără să aibă proxy-uri politice în spatele lor.
Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă... să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce îi place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialist. Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie de talia dânsului în concepția domniei sale”, a declarat Traian Băsescu în cadtul unui interviu tv.
„Dânsul este pur și simplu brutal” în privința tăierilor
Traian Băsescu a avut un verdict extrem de dur și în ceea ce privește modul în care Ilie Bolojan aplică măsurile de reducere a cheltuielilor.
Fostul președinte susține că un guvern format din specialiști selectați după criteriile lui Bolojan ar putea avea consecințe grave asupra economiei.
„Păi dacă specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru, mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie, dânsul este pur și simplu brutal, prin a impune niște tăieri și cu asta basta”, a concluzionat fostul șef al statului.