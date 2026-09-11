Nicușor Dan l-a trecut în rezervă pe generalul care conducea Prevenirea IGSU în perioada tragediei de la Colectiv

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, 11 septembrie 2026, decretul privind trecerea în rezervă a generalului-locotenent cu trei stele Mihai Benone-Gabriel Duduc, din Ministerul Afacerilor Interne. Decizia urmează să producă efecte începând de duminică, 13 septembrie 2026.
Informația a fost comunicată de Administrația Prezidențială, printr-un anunț referitor la decretele semnate de șeful statului.
Mihai Benone-Gabriel Duduc a avut o carieră îndelungată în sistemul pentru situații de urgență și a ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Printre funcțiile exercitate de acesta se numără și cea de adjunct al inspectorului general al IGSU.
Cariera lui Benone Duduc în IGSU
Duduc a fost numit adjunct al inspectorului general al IGSU în februarie 2021. La acel moment, avea aproape două decenii de activitate în instituție, mare parte din parcursul profesional fiind legată de activitatea de prevenire.
Înainte de a ajunge în conducerea IGSU, el a coordonat Direcția Prevenire, structură responsabilă de activități precum verificările privind respectarea normelor de securitate la incendiu, avizarea și autorizarea, precum și acțiunile de control în domeniu.
Potrivit informațiilor publice, Mihai Benone-Gabriel Duduc a condus Direcția Prevenire în intervalele 2011-2016 și 2016-2021. Pentru o perioadă scurtă din 2016, a ocupat și postul de adjunct al inspectorului general.
Direcția Prevenire, în centrul criticilor după Colectiv
Activitatea structurilor de prevenire din IGSU a fost intens discutată după incendiul din clubul Colectiv, produs în noaptea de 30 octombrie 2015. Tragedia a scos la iveală probleme majore privind controalele, autorizarea spațiilor și responsabilitatea instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței la incendiu.
La mai puțin de două luni de la incendiu, un pompier care fusese demis din cadrul ISU București-Ilfov acuza public conducerea sistemului de deficiențe grave în zona prevenirii și cerea asumarea responsabilității pentru modul în care funcționaseră structurile implicate.
În aceeași perioadă au existat critici și în legătură cu un document transmis prin fax, în care apărea numele clubului Colectiv. Cazul a generat controverse în interiorul instituției și a fost urmat de schimbări la nivelul conducerii ISU București-Ilfov.
În anii respectivi, Direcția Prevenire a IGSU era coordonată de Mihai Benone-Gabriel Duduc.
Avansat la gradul de general în 2021
În noiembrie 2021, fostul președinte Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Mihai Benone-Gabriel Duduc, care avea atunci gradul de colonel și funcția de adjunct al inspectorului general al IGSU, a fost înaintat la gradul de general de brigadă cu o stea.
În același set de decrete au fost avansați și alți ofițeri din conducerea IGSU. Dan-Paul Iamandi a fost înaintat de la gradul de general-maior cu două stele la cel de general-locotenent cu trei stele, în timp ce Cristian Radu și Miron Chichișan au fost promovați de la colonel la general de brigadă cu o stea.
Lista decretelor de atunci i-a mai inclus pe Călin Ioan Handrea și Sorin Caba, ambii avansați la gradul de general de brigadă.