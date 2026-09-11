Guvernul aprobă aproape 23 de milioane de lei pentru salarii și 380 de posturi noi la companii publice locale

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, suplimentarea cheltuielilor de natură salarială cu 22.942.218 lei pentru 22 de operatori economici locali din 18 județe. Hotărârea permite creșterea numărului de angajați, ocuparea unor posturi rămase vacante și finanțarea cheltuielilor asociate activității extinse a acestor societăți.
Operatorii incluși în actul normativ funcționează în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea administrațiilor publice locale și oferă servicii considerate indispensabile pentru comunități. Este vorba despre transport public local, alimentare cu apă, canalizare, colectarea deșeurilor, administrarea domeniului public, producerea și distribuția energiei termice, întreținerea parcurilor și alte servicii edilitar-gospodărești.
Guvernul a aprobat aproape 23 de milioane de lei pentru cheltuieli salariale
Potrivit Ministerului Dezvoltării, suplimentarea fondurilor este necesară pentru menținerea funcționării normale a serviciilor publice și pentru respectarea obligațiilor asumate de operatorii locali prin contracte sau delegări de gestiune.
Autoritățile arată că lipsa de personal ar putea afecta capacitatea acestor companii de a răspunde cerințelor locale și de a asigura continuitatea activităților desfășurate în beneficiul populației.
22 de operatori economici locali din 18 județe, vizați de decizie
Din suma totală aprobată de Executiv, 5.062.675 de lei sunt destinați majorărilor salariale pentru 16 operatori economici. Alte 4.390.593 de lei vor acoperi cheltuielile aferente ocupării a 103 posturi vacante, în cazul a 13 operatori.
Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 13.488.948 de lei, este prevăzută pentru cheltuielile salariale generate de înființarea a 380 de posturi noi. Noile încadrări sunt legate de extinderea sau dezvoltarea activității companiilor publice locale vizate de decizie.
Măsura adoptată de Guvern urmărește, astfel, să ofere autorităților locale și operatorilor aflați în coordonarea lor resursele necesare pentru desfășurarea serviciilor publice de zi cu zi, de la transportul în comun și furnizarea apei, până la salubritate și administrarea spațiilor publice.