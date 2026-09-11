Guvernul aprobă aproape 23 de milioane de lei pentru salarii și 380 de posturi noi la companii publice locale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 14:34

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, suplimentarea cheltuielilor de natură salarială cu 22.942.218 lei pentru 22 de operatori economici locali din 18 județe. Hotărârea permite creșterea numărului de angajați, ocuparea unor posturi rămase vacante și finanțarea cheltuielilor asociate activității extinse a acestor societăți.

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