Patru români, suspectați că au ucis un conațional în Danemarca și i-au aruncat trupul într-un râu, reținuți în România

Patru cetățeni români, căutați de autoritățile din Danemarca într-un dosar de omor, au fost identificați și reținuți în România. Cei patru, cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, sunt suspectați că ar fi participat la uciderea unui alt român, al cărui trup ar fi fost ulterior aruncat într-un râu.
Ancheta are legătură cu un incident extrem de grav care ar fi avut loc în Danemarca, la data de 24 august 2026. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, victima ar fi fost ucisă, iar cadavrul ar fi fost legat de o baterie auto și aruncat în apele unui râu, într-o încercare de a-l face să se scufunde.
Suspecții au fost găsiți în patru județe
Pe numele celor patru bărbați, autoritățile judiciare daneze au emis mandate europene de arestare, în cadrul anchetei privind comiterea infracțiunii de omor.
Informațiile despre mandatele emise au fost transmise autorităților române prin intermediul Biroului SIRENE România. Ulterior, structurile de poliție și parchetele competente au demarat verificările pentru localizarea suspecților.
Cei patru au fost identificați miercuri, 9 septembrie 2026, în patru județe din România. Polițiștii din Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila, sub coordonarea procurorilor care instrumentează cazurile, au reușit să îi localizeze și să îi rețină.
Operațiunea s-a desfășurat în baza informațiilor transmise de autoritățile judiciare din Danemarca, care îi căutau pe cei patru în legătură cu moartea conaționalului lor.
Autoritățile daneze au fost anunțate despre reținere
După identificarea și reținerea suspecților, partea română a informat autoritățile din Danemarca cu privire la măsurile dispuse.
În acest moment, procedura judiciară pentru executarea celor patru mandate europene de arestare este în desfășurare. Urmează ca autoritățile competente să stabilească pașii necesari în vederea predării celor patru către Danemarca, unde ancheta privind moartea victimei continuă.
Potrivit datelor comunicate de Poliția Română, cei patru bărbați sunt suspectați de implicare în omorul unui cetățean român, însă stabilirea vinovăției se poate face doar în urma unei decizii definitive a instanței.