Patru români, suspectați că au ucis un conațional în Danemarca și i-au aruncat trupul într-un râu, reținuți în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 19:06

Patru cetățeni români, căutați de autoritățile din Danemarca într-un dosar de omor, au fost identificați și reținuți în România. Cei patru, cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, sunt suspectați că ar fi participat la uciderea unui alt român, al cărui trup ar fi fost ulterior aruncat într-un râu.

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