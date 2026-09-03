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Sfâșietor: părinții și-au omorât fiica cu handicap și s-au sinucis

Familie moartă

Familie moartă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 19:13
SursăRealitatea PLUS

Tragedie uriașă în Italia! Doi părinți și-au omorât fiica de doar 5 ani, care suferea de un handicap grav, iar apoi s-au sinucis. În aceeași cameră, a fost găsit fără suflare și câinele familiei. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Caz șocant în Italia

Rudele familiei, speriate că nu mai pot lua legătura cu cei doi soți, au alertat de urgență autoritățile. La locuința acestora, au ajuns oamenii legii, care au spart ușa apartamentului.

Trupurile neînsuflețite ale acestora au fost găsite pe podeaua din dormitor. În aceeași cameră a fost găsit mort și câinele familiei. Carabinierii au găsit și un bilet de adio în care Luca si Valentina au scris că nu mai pot face față singuri.

Aceștia au folosit o armă pe care o dețineau legal pentru a-și pune capăt zilelor.

Bianca, fiica acestora, suferea de un handicap grav încă de la naștere și avea nevoie de îngrijire permanentă. Familia primea un sprijin financiar din partea serviciilor sociale din Roma. Din primele informații, unul dintre părinții micuței suferea de depresie.

Vecinii povestesc șocați că părinții își iubeau foarte mult copilul și că îi vedeau frecvent la plimbare prin cartier. Anchetatorii continuă cercetările.

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