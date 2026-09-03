Sfâșietor: părinții și-au omorât fiica cu handicap și s-au sinucis

Publicat 3 sept. 2026, 19:13 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie uriașă în Italia! Doi părinți și-au omorât fiica de doar 5 ani, care suferea de un handicap grav, iar apoi s-au sinucis. În aceeași cameră, a fost găsit fără suflare și câinele familiei. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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