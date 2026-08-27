Polonia exclude prezența focoaselor nucleare pe teritoriul său. Anunțul de ultimă oră al ministrului adjunct al Apărării

Polonia nu dorește staționarea unor focoase nucleare pe teritoriul său, a declarat joi ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, citat de Reuters.
Polonia vrea protecția nucleară a NATO, dar fără focoase pe teritoriul său
„Nu, asta aş dori să spun foarte clar şi deschis. Polonia nu vrea să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, a declarat Zalewski reporterilor atunci când a fost întrebat dacă viitoarea prezenţă militară americană în Polonia ar putea include capacităţi nucleare. „Dorim să participăm la programul de descurajare nucleară al NATO, ceea ce nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”, a declarat Zalewski la Bruxelles.
El a adăugat că Polonia este interesată de creşterea prezenţei militare permanente a SUA în cadrul „Force Posture Review” (Revizuirea poziţionării forţelor) a Washingtonului şi a făcut referire la declaraţiile preşedintelui american Donald Trump din acest an privind posibilitatea trimiterii de trupe suplimentare în Polonia.
În luna iunie, Washingtonul a anunţat o revizuire de şase luni a dislocării trupelor americane în Europa. Conform unui document consultat de Reuters, până la 6 noiembrie vor fi elaborate cel puţin patru seturi de opţiuni pentru secretarul apărării Pete Hegseth, cu mult înainte de termenul limită din decembrie.
Polonia mizează pe întărirea prezenței militare americane
„Considerăm decizia preşedintelui Trump ca un instrument de îmbunătăţire a securităţii europene, în concordanţă cu conceptul Pentagonului privind NATO 3.0. Aceasta înseamnă că europenilor le revine sarcina de a se apăra prin mijloace convenţionale, dar SUA îşi menţin un rol extrem de important în sprijinirea forţelor armate europene”, a afirmat el.
„Desigur, punctul de plecare este mesajul transmis opiniei publice de către preşedintele Trump cu privire la trimiterea a 5.000 de soldaţi americani în Polonia pe termen nelimitat”, a adăugat el.
În luna mai, Trump i-a surprins pe aliaţii din NATO prin promisiunea de a trimite încă 5.000 de soldaţi în Polonia.