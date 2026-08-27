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Extern· 1 min citire
Elveția își întărește capacitățile de apărare. Armata va fi dotată cu un batalion de drone începând din 2028
FOTO: Arhivă
Ministerul elvețian al Apărării a anunțat joi că intenționează să înființeze în cadrul armatei un batalion specializat în drone, pe fondul eforturilor de reînarmare din Europa, relatează AFP.
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