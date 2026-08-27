Alertă de inundații la granița China-Nepal. Un lac format după o alunecare de teren riscă să cedeze

Publicat 27 aug. 2026, 16:44 Actualizat 27 aug. 2026, 17:09

Autoritățile din China și Nepal avertizează asupra unui posibil nou val de inundații după alunecarea de teren produsă miercuri în zona de frontieră dintre Tibet și Nepal. Fenomenul a blocat cursul unui râu și a dus la formarea unui lac pe teritoriul nepalez, în apropierea punctului de trecere Gyirong.

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