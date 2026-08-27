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Alertă de inundații la granița China-Nepal. Un lac format după o alunecare de teren riscă să cedeze

Inundații în Nepal

Inundații în Nepal

Scris deDarius Stănescu
Publicat27 aug. 2026, 16:44
Actualizat27 aug. 2026, 17:09

Autoritățile din China și Nepal avertizează asupra unui posibil nou val de inundații după alunecarea de teren produsă miercuri în zona de frontieră dintre Tibet și Nepal. Fenomenul a blocat cursul unui râu și a dus la formarea unui lac pe teritoriul nepalez, în apropierea punctului de trecere Gyirong.

Ministerul chinez al Resurselor de Apă a transmis, prin intermediul televiziunii publice CCTV, că acumularea de apă ar putea deveni periculoasă. Specialiștii iau în calcul ruperea barajului natural apărut în urma alunecării de teren, ceea ce ar putea provoca viituri în aval, conform BBC.

Lac format după alunecarea de teren, la granița dintre China și Nepal

Potrivit estimărilor prezentate de autorități, lacul nou format conține deja aproximativ 2 milioane de metri cubi de apă. Volumul ar putea crește cu încă 3 milioane de metri cubi, iar apa a început deja să se reverse din zona acumulării.

Imaginile aeriene difuzate de CCTV arată amploarea lacului apărut în apropierea punctului de frontieră Gyirong, afectat grav de viitură. Deși punctul de trecere se află în zona de graniță, lacul este situat pe partea nepaleză.

Milioane de metri cubi de apă, acumulate în apropierea punctului Gyirong

Autoritățile din ambele state urmăresc evoluția situației și fac evaluări pentru a stabili riscurile pentru comunitățile din apropiere. Avertismente similare au fost emise și de instituțiile nepaleze, care le-au cerut locuitorilor să rămână vigilenți în contextul pericolului de noi inundații.

Operațiunile de salvare sunt îngreunate de relieful montan și de cantitățile mari de noroi lăsate în urmă de viitură. În primele ore după dezastru, echipele chineze au putut ajunge la punctul Gyirong, rămas izolat, doar pe calea aerului sau după deplasări lungi pe rute alternative.

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