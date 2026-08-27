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Breșă uriașă de securitate în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de pasageri, compromise în urma unui atac cibernetic pe trei aeroporturi majore

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 16:26

Un atac cibernetic de amploare a vizat infrastructura aeroporturilor Manchester, Stansted și East Midlands, expunând datele cu caracter personal ale câtorva milioane de călători. Hackerii au reușit să fure o bază de date masivă ce include adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și chiar numerele de înmatriculare ale autoturismelor parcate în incinta celor trei aeroporturi britanice, ridicând serioase semne de alarmă privind securitatea cibernetică din transporturi.

Un incident grav de securitate cibernetică a vizat Manchester Airports Group (MAG), compania care administrează trei dintre cele mai tranzitate noduri aeriene din Marea Britanie: Manchester, Stansted și East Midlands. În urma breșei de securitate cauzate de o intruziune neautorizată, datele personale ale aproximativ 8,7 milioane de pasageri au fost compromise.

Ce informații au ajuns pe mâna hackerilor

Atacul a vizat bazele de date asociate serviciilor conexe oferite de aeroporturi. Printre informațiile extrase de atacatori se numără:

  • Date de contact: Adrese de e-mail și numere de telefon;

  • Informații de localizare și transport: Coduri poștale și numerele de înmatriculare ale mașinilor;

  • Servicii afectate: Informațiile erau legate de rezervările pentru parcări, accesul în saloanele VIP (lounge-uri), opțiunile de Fast Track și conectările la rețelele Wi-Fi publice din aerogări.

Detalii bancare sigure și zboruri fără întârzieri

Reprezentanții MAG au dat asigurări că sistemul compromis nu stoca informații financiare, astfel că datele cardurilor sau ale conturilor bancare ale clienților nu au fost expuse.

De asemenea, compania a precizat că atacul cibernetic nu a perturbat activitatea operatională. Zborurile, măsurile de siguranță aviatică și serviciile terestre — inclusiv parcările — funcționează în parametri normali. Specialiștii în securitate cibernetică și autoritățile britanice au intervenit imediat pentru izolarea breșei și protejarea infrastructurii digitale.

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