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Extern· 2 min citire
Breșă uriașă de securitate în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de pasageri, compromise în urma unui atac cibernetic pe trei aeroporturi majore
Foto/Arhivă/Profimedia
Un atac cibernetic de amploare a vizat infrastructura aeroporturilor Manchester, Stansted și East Midlands, expunând datele cu caracter personal ale câtorva milioane de călători. Hackerii au reușit să fure o bază de date masivă ce include adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și chiar numerele de înmatriculare ale autoturismelor parcate în incinta celor trei aeroporturi britanice, ridicând serioase semne de alarmă privind securitatea cibernetică din transporturi.
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