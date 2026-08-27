Breșă uriașă de securitate în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de pasageri, compromise în urma unui atac cibernetic pe trei aeroporturi majore

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 aug. 2026, 16:26

Un atac cibernetic de amploare a vizat infrastructura aeroporturilor Manchester, Stansted și East Midlands, expunând datele cu caracter personal ale câtorva milioane de călători. Hackerii au reușit să fure o bază de date masivă ce include adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și chiar numerele de înmatriculare ale autoturismelor parcate în incinta celor trei aeroporturi britanice, ridicând serioase semne de alarmă privind securitatea cibernetică din transporturi.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre atac ciberneticaeroporturi UK