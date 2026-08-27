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Două persoane au murit în nordul Italiei după ce giroplanul în care se aflau a lovit cablurile unui teleferic

Giroplan prăbușit / Foto captură

Giroplan prăbușit / Foto captură

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:55

Accident aviatic tragic în regiunea Piemont, în apropierea graniței cu Elveția. Un giroplan ultraușor s-a prăbușit după ce a lovit cablurile unei instalații de serviciu folosite pentru mentenanța barajului Campliccioli. Cele două persoane aflate la bord au murit pe loc.

Tragedia s-a produs miercuri, 26 august 2026, în jurul orei 11:30, în regiunea Piemont, în nordul Italiei. Un giroplan ultraușor cu două persoane la bord a lovit cablurile unui teleferic de serviciu și s-a prăbușit în apropierea barajului Campliccioli, în Valle Antrona.

În urma impactului, aparatul de zbor a luat foc și s-a transformat într-o adevărată „minge de foc” pe cer, potrivit declarațiilor primarului localității Antrona Schieranco, citate de presa italiană.

Giroplanul a lovit cablurile la aproximativ 1.400 de metri altitudine

Accidentul s-a produs în timp ce giroplanul zbura la o altitudine de aproximativ 1.400 de metri. Aparatul a intrat în cablurile unei instalații utilizate de compania energetică pentru lucrări de mentenanță la barajul Campliccioli.

După coliziune, giroplanul a fost cuprins de flăcări și s-a prăbușit. Resturile aparatului au căzut pe o zonă cu iarbă aflată pe malul lacului de acumulare Campliccioli.

Momentul impactului ar fi fost observat și surprins de martori aflați în zonă.

Două persoane au murit pe loc

La bord se aflau două persoane: un bărbat, în vârstă de aproximativ 60 de ani, și o femeie de 63 de ani. Potrivit informațiilor disponibile, cei doi erau rude apropiate.

Impactul a fost atât de violent încât victimele nu au mai putut fi salvate. Echipajele medicale ajunse la locul accidentului au constatat decesul celor două persoane.

Intervenție de urgență în zona montană

La locul tragediei au fost mobilizate echipaje de pompieri, carabinieri și salvatori montani din cadrul Soccorso Alpino. Un elicopter medical de urgență a fost, de asemenea, trimis în zonă.

Operațiunile de intervenție au fost îngreunate de relieful montan și de poziția accidentului, în apropierea lacului de acumulare.

Ancheta trebuie să stabilească exact cauza accidentului

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Ancheta urmează să clarifice inclusiv modul în care giroplanul a ajuns să intre în contact cu cablurile telefericului de serviciu.

Cablurile instalațiilor aeriene reprezintă un pericol deosebit pentru aeronavele ultraușoare, fiind dificil de observat în anumite condiții de zbor și de relief.

Accidentul s-a produs în zona Valle Antrona, în Piemont, la mică distanță de frontiera Italiei cu Elveția.

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