Două persoane au murit în nordul Italiei după ce giroplanul în care se aflau a lovit cablurile unui teleferic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:55

Accident aviatic tragic în regiunea Piemont, în apropierea graniței cu Elveția. Un giroplan ultraușor s-a prăbușit după ce a lovit cablurile unei instalații de serviciu folosite pentru mentenanța barajului Campliccioli. Cele două persoane aflate la bord au murit pe loc.

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