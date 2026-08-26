Manevre militare la granița NATO. Rusia exersează un scenariu care amintește de cel dinaintea invaziei din Ucraina

Forțele ruse de securitate au desfășurat exerciții militare în regiunea Leningrad, în apropierea granițelor cu Finlanda și Estonia. Manevrele, denumite „Commonwealth 2026”, au avut ca scenariu respingerea unei presupuse „invazii a teritoriului Rusiei”, potrivit presei internaționale.
La exerciții au luat parte unități ale Districtului de Nord-Vest al Gărzii Naționale a Rusiei și angajați ai departamentului regional de frontieră al Serviciului Federal de Securitate (FSB).
Exercițiile desfășurate în regiunea Leningrad
Scenariul pregătit pentru „Commonwealth 2026” a presupus pătrunderea pe teritoriul Rusiei a unui grup condiționat de sabotaj și recunoaștere, cunoscut sub abrevierea DRG.
Forțele participante s-au antrenat pentru identificarea, urmărirea și reținerea membrilor grupului, precum și pentru blocarea zonelor și rutelor pe care aceștia le-ar fi putut folosi.
Într-unul dintre videoclipurile prezentate de Garda Națională a Rusiei, forțele de securitate se apropie de un autobuz cu un vehicul, sparg geamul și pătrund în interior. Persoanele care interpretează rolul suspecților sunt apoi scoase din autobuz sub amenințarea armelor.
În cadrul aceluiași exercițiu, militarii au utilizat mortiere împotriva unor ținte care reprezentau pozițiile unui inamic simulat.
Rusia acuză Finlanda și Estonia de acțiuni provocatoare
Manevrele din regiunea Leningrad au loc după ce oficiali ruși au formulat în ultimele luni acuzații la adresa Finlandei și Estoniei.
În luna mai, Vladimir Kulishov, șeful Serviciului de Frontieră al FSB, a acuzat cele două țări că încalcă tratatele de frontieră încheiate cu Rusia și a vorbit despre o intensificare a ceea ce Moscova numește „acțiuni provocatoare”.
Potrivit lui Kulishov, Finlanda ar instala bariere inginerești în zone care nu sunt prevăzute în acordurile existente, în timp ce Estonia s-ar îndepărta de înțelegerile referitoare la delimitarea spațiilor acvatice.
Oficialul rus a susținut că aceste „inițiative creează condiții pentru situații de conflict” și obligă Rusia să se pregătească „pentru diverse scenarii”.
Măsuri suplimentare la frontiera Rusiei
La sfârșitul lunii iunie, autoritățile din regiunea Murmansk, aflată la granița cu Finlanda și Norvegia, au anunțat la rândul lor existența unei „activități a grupurilor străine de sabotaj și recunoaștere”.
În regiune au fost instalate puncte de control pe drumuri, iar camioanele au început să fie supuse unei inspecții totale. La verificări au fost implicați și câini de serviciu.
Un alt pas a fost făcut de Rusia începând cu 1 iulie, când au fost închise trecerile feroviare de frontieră de la granițele cu Finlanda, Letonia și Estonia. Autoritățile ruse nu au precizat motivele deciziei.
Finlanda a închis toate punctele de trecere auto de la frontiera cu Rusia încă din 2023.
Exercițiile rusești și precedentul Ucrainei
Desfășurarea actualelor exerciții readuce în discuție modul în care Rusia și-a pregătit forțele înaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei din 24 februarie 2022.
În perioada de dinaintea invaziei, Moscova a organizat numeroase exerciții militare și a concentrat un număr mare de trupe în apropierea Ucrainei.
Există însă o diferență importantă în raportarea la acea perioadă. Nu toate exercițiile militare rusești de dinaintea invaziei s-au desfășurat propriu-zis la granița Ucrainei.
O parte dintre aceste manevre au avut loc în Belarus, în Crimeea, în vestul Rusiei sau în Marea Neagră, în timp ce trupele au fost deplasate în mai multe zone strategice înainte de declanșarea atacului pe scară largă.