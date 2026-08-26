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Carney, invitat de von der Leyen la Strasbourg: Canada se apropie de UE în plin război comercial cu Trump

Mark Carney, premierul Canadei (foto: profimedia)

Mark Carney, premierul Canadei (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 16:15

Premierul canadian Mark Carney va fi prezent la Strasbourg pe 16 septembrie, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la discursul anual privind Starea Uniunii, cel mai important moment din calendarul politic al UE. Prezența sa vine într-un context tensionat, marcat de conflictul comercial dintre Canada și Statele Unite ale lui Donald Trump.

Invitația a fost lansată de von der Leyen încă înainte de vacanța de vară, potrivit unui oficial european apropiat de șefa Comisiei, citat de Politico. Gestul este descris drept „o demonstrație puternică a apropierii dintre UE și Canada”, menită să confirme ambiția comună de a consolida parteneriatul bilateral.

„În aceste vremuri tulburi, întărirea relațiilor noastre pe plan internațional este esențială”, a mai transmis sursa citată de publicația americană.

Programul lui Carney la Strasbourg nu se limitează la evenimentul din 16 septembrie. A doua zi, pe 17 septembrie, premierul canadian va susține un discurs separat în plenul Parlamentului European, conform unui alt oficial implicat în organizarea vizitei.

Contextul tensiunilor comerciale

Vizita survine pe fondul unei rupturi între Ottawa și Washington. La începutul lunii, guvernul Carney a anunțat oficial retragerea din negocierile pentru un nou acord comercial cu administrația Trump, după ce cele două părți s-au acuzat reciproc de impunerea unor condiții de ultim moment.

Ca reacție, SUA au introdus tarife suplimentare pe exporturile canadiene, iar Canada a răspuns cu taxe vamale pe oțelul și aluminiul american, o escaladare care alimentează, indirect, apropierea Ottawei de Bruxelles.

Carney încearcă, în paralel, să construiască o alianță a democrațiilor favorabile comerțului liber, poziționând Uniunea Europeană drept un partener strategic pe termen lung, într-un moment în care relația transatlantică tradițională cu SUA trece printr-o perioadă de instabilitate.

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