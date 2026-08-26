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Extern· 2 min citire
Carney, invitat de von der Leyen la Strasbourg: Canada se apropie de UE în plin război comercial cu Trump
Mark Carney, premierul Canadei (foto: profimedia)
Premierul canadian Mark Carney va fi prezent la Strasbourg pe 16 septembrie, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la discursul anual privind Starea Uniunii, cel mai important moment din calendarul politic al UE. Prezența sa vine într-un context tensionat, marcat de conflictul comercial dintre Canada și Statele Unite ale lui Donald Trump.
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