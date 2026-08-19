Tragedie în familia unui tânăr polițist. Mama lui a murit la doar patru luni după ce și-a condus fiul pe ultimul drum

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:18

Familia Rățoi trece printr-o nouă dramă, la doar câteva luni după moartea polițistului Alexandru. Cătălina Rățoi, mama tânărului care și-a pierdut viața după ce fusese grav rănit în timpul unei misiuni, s-a stins din viață după o luptă cu o boală gravă. Femeia a murit la aproximativ patru luni după înmormântarea fiului său.

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