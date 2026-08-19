Tragedie în familia unui tânăr polițist. Mama lui a murit la doar patru luni după ce și-a condus fiul pe ultimul drum

Familia Rățoi trece printr-o nouă dramă, la doar câteva luni după moartea polițistului Alexandru. Cătălina Rățoi, mama tânărului care și-a pierdut viața după ce fusese grav rănit în timpul unei misiuni, s-a stins din viață după o luptă cu o boală gravă. Femeia a murit la aproximativ patru luni după înmormântarea fiului său.
O nouă veste tragică a lovit familia polițistului Alexandru Rățoi. După ce și-a pierdut fiul, tânărul agent care a murit în martie 2026, Cătălina Rățoi s-a stins și ea din viață, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
Moartea femeii a fost făcută publică de rude și apropiați, care au transmis mesaje emoționante și și-au exprimat durerea provocată de pierderea sa.
Alexandru Rățoi a murit după ani de suferință
Povestea polițistului Alexandru Rățoi a fost marcată de un accident teribil produs în timpul unei misiuni.
În 2024, tânărul se afla în timpul serviciului și ar fi semnalizat unui autoturism să oprească. În timp ce mașina încetinea, un alt autoturism ar fi încercat să o depășească și l-ar fi lovit pe polițist.
Alexandru a fost grav rănit în urma impactului și a rămas în comă o perioadă îndelungată. După aproximativ doi ani de luptă, tânărul a murit în martie 2026, la numai 26 de ani.
Familia l-a condus pe ultimul drum, iar pentru mama sa pierderea copilului a reprezentat o lovitură devastatoare.
Cătălina Rățoi s-a stins la câteva luni după moartea fiului
La aproximativ patru luni de la înmormântarea lui Alexandru, familia a primit o nouă veste cumplită.
Cătălina Rățoi a murit după ce s-a confruntat cu o boală gravă. Potrivit apropiaților, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat după pierderea fiului.
Rudele și prietenii au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre suferința uriașă prin care femeia a trecut după moartea copilului său.
„Peste pierderea unui copil, nu treci! Iar învățarea aceasta, de a continua să exiști, de a găsi iar rostul și voința de a râde este diferită de la om la om. Mamele de îngeri învață să trăiască cu durerea și dincolo de ea, plângându-și copilul”, a transmis sora Cătălinei Rățoi.
Aceasta a vorbit și despre accidentul care a schimbat radical destinul familiei.
„Un stupid accident a schimbat destinul unei familii”, a mai transmis femeia.
Mesaje emoționante după moartea Cătălinei Rățoi
Vestea dispariției mamei polițistului a provocat numeroase reacții din partea celor care au cunoscut-o.
Unul dintre mesajele transmise de apropiați face referire la legătura dintre mamă și fiul său și exprimă speranța că cei doi și-au găsit liniștea.
„Cătălina și-a găsit acum liniștea lângă îngerașul ei, Alexandru. Să fie amândoi în lumină și în pace, în brațele lui Dumnezeu. Drum lin către Cer, suflet drag!”, a scris o persoană apropiată familiei.
Un alt mesaj descrie suferința prin care femeia ar fi trecut după pierderea fiului.
„Apoi, destinul i-a răpit ceea ce avea mai scump pe lume... propriul copil, într-un tragic accident. A rămas cu o durere pe care nimeni nu a putut-o vedea în întregime și cu un gol pe care nimic nu l-a mai putut umple”, a transmis o altă cunoștință.
Apropiații au descris-o pe Cătălina drept o femeie care, în ciuda suferinței, a încercat să meargă mai departe.
O familie lovită de două tragedii
Moartea Cătălinei Rățoi vine la doar câteva luni după cea a fiului său și lasă în urmă o familie profund îndurerată.
Alexandru Rățoi, polițistul care a fost grav rănit în timpul unei misiuni, s-a stins din viață la 26 de ani, după o perioadă îndelungată de suferință.
Mama sa nu a mai apucat să își revină după pierderea copilului. După luni în care a încercat să facă față durerii și problemelor de sănătate, Cătălina Rățoi a murit și ea.
Pentru cei care i-au cunoscut, cele două pierderi reprezintă o tragedie greu de imaginat, iar amintirea lui Alexandru și a mamei sale va rămâne în sufletele familiei și ale apropiaților.