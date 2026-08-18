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Locale· 1 min citire
Scene șocante în Unitatea de Primiri Urgențe. Un tânăr nervos a distrus totul în calea sa
Tânăr nervos
Publicat18 aug. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS
Scene șocante în Spitalului Orășenesc din Găești. Un tânăr a devenit extrem de violent și a distrus mobilierul din Unitatea de Primiri Urgențe.
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