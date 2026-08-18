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Scene șocante în Unitatea de Primiri Urgențe. Un tânăr nervos a distrus totul în calea sa

Tânăr nervos

Tânăr nervos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 19:33
SursăRealitatea PLUS

Scene șocante în Spitalului Orășenesc din Găești. Un tânăr a devenit extrem de violent și a distrus mobilierul din Unitatea de Primiri Urgențe.

Șcene șocante la spitalul din Găești

Tânărul a fost adus cu ambulanța în UPU.

Acesta se aflat sub influența băuturilor alcoolice și a devenit recalcitrant.

A început să amenințe, jignească și să distrugă bunurile unității.

A fost nevoie de intervenția polițiștilor.

Oamenii legii l-au legitimat și l-au condus la secție pentru comportamentul agresiv.

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