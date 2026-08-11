Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 20:38

O statuie amplasată recent în fața unui hotel din Bușteni a devenit în scurt timp unul dintre cele mai discutate subiecte din stațiune. Sculptura, care înfățișează un culturist din bronz, a atras atenția atât prin dimensiunile sale impresionante, cât și prin aspectul considerat de mulți turiști neobișnuit pentru zona montană.

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