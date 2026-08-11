Ce reprezintă statuia controversată din Bușteni? Administratorii hotelului: „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”

O statuie amplasată recent în fața unui hotel din Bușteni a devenit în scurt timp unul dintre cele mai discutate subiecte din stațiune. Sculptura, care înfățișează un culturist din bronz, a atras atenția atât prin dimensiunile sale impresionante, cât și prin aspectul considerat de mulți turiști neobișnuit pentru zona montană.
Lucrarea a generat numeroase comentarii în mediul online și printre cei care au văzut-o în realitate. Unii au remarcat asemănarea cu imaginea unor vedete cunoscute, în special cu Dorian Popa, în timp ce alții au criticat vehement alegerea făcută de reprezentanții hotelului.
Cum arată statuia care a împărțit turiștii în două tabere
Sculptura are peste doi metri înălțime și cântărește aproximativ 200 de kilograme, arată cotidianul.ro. Culturistul este reprezentat din bronz, poartă doar un slip, o pereche de ochelari de soare și un lanț masiv la gât, fiind surprins într-o poziție inspirată din concursurile de bodybuilding.
Statuia a fost realizată de un artizan din Azuga și ar fi costat în jur de 5.000 de euro. Amplasarea sa în fața unui hotel de trei stele, într-o zonă intens circulată din Bușteni, a făcut ca sculptura să fie observată rapid de localnici și turiști.
Pentru reprezentanții hotelului, însă, ideea din spatele lucrării a fost una pozitivă. Aceștia au explicat că și-au dorit un element care să transmită energie, optimism și ideea de turism activ.
Reacțiile turiștilor au fost împărțite
De la instalarea statuii, reacțiile nu au întârziat să apară. Unii dintre cei care au văzut-o au considerat că sculptura poate deveni o atracție pentru turiști și un loc potrivit pentru fotografii.
Alții au avut însă o opinie complet diferită. În mediul online au apărut comentarii ironice sau critice, iar unele persoane au susținut că figura reprezentată le amintește de Dorian Popa sau de alte personaje publice.
Au existat inclusiv persoane care au descris statuia în termeni extrem de duri, considerând-o nepotrivită pentru peisajul și atmosfera unei stațiuni montane precum Bușteni.
Controversa a crescut și mai mult după apariția unor informații potrivit cărora autoritățile ar verifica dacă amplasarea sculpturii a fost realizată cu toate autorizațiile necesare.
Statuia va fi mutată din fața hotelului
În urma reacțiilor apărute, administratorii hotelului au anunțat că nu intenționează să păstreze sculptura în locul în care a fost instalată inițial.
Aceasta urmează să fie demontată și mutată în curtea hotelului. Astfel, cei care vor dori să vadă sau să fotografieze controversata lucrare vor putea face acest lucru în continuare, însă statuia nu va mai fi amplasată în zona din fața clădirii.
Reprezentanții hotelului au recunoscut că este posibil ca alegerea amplasamentului să nu fi fost cea mai inspirată și au transmis că intenția lor a fost de a crea un element care să fie pe placul turiștilor.
„Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor”, au explicat administratorii, potrivit declarațiilor preluate de presa locală.
Un proiect menit să atragă atenția asupra stațiunilor de pe Valea Prahovei
Administratorii au susținut că scopul inițiativei a fost mai larg și că au încercat să contribuie la promovarea turismului în zona Azuga-Predeal-Bușteni.
În opinia acestora, stațiunile de pe Valea Prahovei au nevoie de inițiative care să atragă vizitatori și să creeze noi puncte de interes pentru cei care ajung în zonă.
Chiar dacă statuia nu a avut efectul dorit asupra tuturor turiștilor, controversa a făcut ca lucrarea să devină rapid cunoscută și să atragă atenția asupra hotelului și a zonei.
Culturistul din bronz va fi, astfel, mutat în curtea hotelului, unde va rămâne un punct de atracție pentru cei interesați să îl fotografieze. Decizia vine după valul de reacții stârnit de amplasarea sa inițială și după discuțiile privind oportunitatea prezenței unei asemenea sculpturi într-un spațiu public din Bușteni.