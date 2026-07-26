Dubai oferă bani rezidenților care își invită prietenii și familia în vacanță

Dubai a lansat programul „Dubai Invite”, prin care rezidenții pot primi beneficii de peste 3.000 de dirhami dacă aduc prieteni sau membri ai familiei în vizită până la sfârșitul lunii octombrie.
Dubai își recompensează rezidenții care aduc turiști
Autoritățile din Dubai au lansat un nou program destinat stimulării turismului, prin care rezidenții sunt încurajați să își invite prietenii și membrii familiei în emirat. În schimb, aceștia pot primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami, echivalentul a aproximativ 716 euro, sub formă de reduceri și vouchere pentru diverse atracții.
Inițiativa, denumită „Dubai Invite”, vine într-o perioadă în care sectorul turistic este afectat atât de tensiunile din Orientul Mijlociu, cât și de temperaturile extreme din sezonul estival.
Ce presupune programul „Dubai Invite”
Programul lansat de autoritățile din Dubai îi transformă pe rezidenți în adevărați ambasadori ai orașului. Cei care își conving apropiații să viziteze emiratul pot beneficia de pachete speciale care includ:
reduceri la hoteluri;
vouchere pentru restaurante;
acces la parcuri tematice;
oferte pentru atracții turistice și activități de agrement.
Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să se înscrie în program prin intermediul platformei oficiale puse la dispoziție de autorități.
Beneficii de peste 3.000 de dirhami pentru fiecare rezident eligibil
Potrivit informațiilor publicate de Guvernul din Dubai, fiecare rezident poate invita maximum trei persoane sau grupuri și poate primi până la trei pachete de beneficii, fiecare cu o valoare ce depășește 3.000 de dirhami.
Vizitatorii trebuie să ajungă în Dubai până la 31 octombrie, iar avantajele acordate pot fi utilizate până în luna decembrie.
Totodată, fiecare turist poate fi nominalizat o singură dată de către un rezident în cadrul acestui program.
Autoritățile vor să atragă mai mulți turiști
Reprezentanții Ministerului Economiei și Turismului din Dubai au explicat că obiectivul programului este de a încuraja locuitorii să promoveze orașul în rândul apropiaților.
Prin această inițiativă, autoritățile speră să stimuleze numărul vizitatorilor într-o perioadă în care industria turismului traversează dificultăți.
Turismul din Dubai, afectat de temperaturile extreme și contextul regional
Vara reprezintă, în mod tradițional, unul dintre cele mai dificile sezoane pentru turismul din Dubai. Temperaturile pot depăși frecvent 50 de grade Celsius, ceea ce reduce semnificativ numărul vizitatorilor.
În plus, conflictul din Orientul Mijlociu a influențat și mai mult fluxul de turiști, determinând autoritățile să adopte măsuri menite să susțină industria ospitalității și economia locală.
Prin programul „Dubai Invite”, oficialii speră ca rezidenții să contribuie activ la promovarea emiratului și la atragerea unui număr mai mare de turiști în lunile următoare.