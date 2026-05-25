Unde fug bogații lumii după bombardamentele din Dubai. Harta miliardarilor se reconfigurează

Mișcările marilor averi devin din nou un indicator sensibil al schimbărilor geopolitice globale. Milionarii și miliardarii își reanalizează constant locurile de reședință și direcțiile investițiilor, iar noile date arată o reconfigurare importantă a preferințelor acestora la nivel mondial.

Potrivit analizei Global Investment Risk and Resilience Index, asistăm la „una dintre cele mai mari schimbări în pozițiile țărilor din ultimii ani”, pe măsură ce destinațiile considerate până acum „refugii sigure” își pierd din atractivitate, iar altele, inclusiv din Europa, câștigă teren rapid.

Dubai pierde teren în fața noilor realități globale

Datele analizate indică o scădere a interesului pentru Dubai, o destinație care ani la rând a fost considerată un magnet pentru marile averi.

În primul trimestru al anului 2026, cererile venite din partea expaților din Dubai pentru obținerea unor noi vize sau cetățenii au crescut cu 26%, în timp ce solicitările generale de informații au urcat cu 41%.

În același timp, interesul pentru așa-numitele „vize de aur” ale Emiratelor Arabe Unite a scăzut cu 14%, semnalând o schimbare de direcție în percepția investitorilor.

Analiza se bazează pe „Global Investment Risk and Resilience Index” (GIRRI), un indicator care corelează riscurile investiționale cu cererea de reședințe și cetățenii din partea persoanelor cu averi de peste un milion de dolari.

Europa de Sud devine noul magnet pentru miliardari

În timp ce unele destinații pierd teren, Europa de Sud înregistrează creșteri importante ale interesului din partea investitorilor cu capital ridicat.

Grecia a raportat o creștere a cererii de 61%, Italia de 43%, iar Malta de 38%, potrivit datelor Henley & Partners.

Această tendință sugerează o reorientare către zone percepute ca având stabilitate juridică, acces la infrastructură financiară europeană și condiții de trai favorabile, inclusiv climă mediteraneană.

În mod surprinzător, și un stat mic din Pacific, Nauru, apare în analiză ca o destinație de interes pentru persoane cu averi mari, datorită programelor de cetățenie prin investiție și poziționării sale geografice izolate.

Economiile emergente urcă puternic în clasament

Schimbări importante apar și în rândul economiilor emergente, care înregistrează salturi semnificative în indexul de stabilitate.

India și Filipine au urcat fiecare câte 40 de locuri, Turcia a avansat 32 de poziții, iar Mexic a urcat 30 de locuri. De asemenea, Thailanda și Kazahstan au înregistrat creșteri notabile.

Specialiștii citați în analiză explică faptul că investitorii nu mai privesc automat statele dezvoltate ca fiind mai sigure decât piețele emergente, ci analizează fiecare țară individual, în funcție de riscuri și oportunități reale.

„Narativul tradițional conform căruia statele dezvoltate sunt automat mai sigure decât piețele emergente se destramă tot mai mult”, a explicat Tim Klatte, partener la Grant Thornton China.

Elveția, Danemarca și Singapore rămân în top

În ciuda schimbărilor globale, unele destinații își păstrează pozițiile de top în clasamentele de stabilitate.

Elveția, Danemarca și Singapore continuă să fie considerate printre cele mai sigure și atractive jurisdicții pentru marile averi.

Germania a urcat ușor în clasament, ajungând pe locul opt, ceea ce indică o percepție de stabilitate relativă în rândul investitorilor, în ciuda provocărilor economice interne.

La polul opus, statele afectate de conflicte sau instabilitate economică înregistrează scăderi semnificative.

Belarus a pierdut 57 de poziții, Maldive 41 de locuri, iar Ucraina a coborât considerabil în clasament, pe fondul contextului geopolitic actual.

Analiza sugerează că statele expuse sancțiunilor, conflictelor militare sau instabilității structurale sunt reevaluate negativ de investitori, ceea ce influențează direct fluxurile de capital și deciziile privind reședința marilor averi.