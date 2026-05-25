Locomotiva unui tren de pasageri a luat foc în Bihor. Pompierii au intervenit de urgență

Locomotiva unui tren de pasageri a luat foc în noaptea de duminică spre luni, în Halta Tămășeu, din județul Bihor. Vagoanele au fost decuplate la timp, iar locomotiva a fost mutată la o distanță sigură pentru a preveni extinderea incendiului.

Potrivit unui comunicat transmis de Camelia Roșca, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 3:40.

Pompierii au intervenit cu trei echipaje

La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana. Două echipaje au intervenit cu autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar un echipaj SMURD a fost trimis pentru acordarea primului ajutor, dacă situația ar fi impus acest lucru. Incendiul a izbucnit la compartimentul motor al locomotivei.

„Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la compartimentul motor, a fost localizat și lichidat operativ (în circa 10 minute) de pompieri, care au reușit astfel să împiedice extinderea flăcărilor și să limiteze semnificativ pagubele”, a transmis lt. col. Camelia Roșca.

În urma incendiului au ars un motor de ventilator și un panou electric.

Care este cauza probabilă a incendiului

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un conductor electric defect.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.