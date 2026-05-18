Consultări cruciale la Cotroceni: joc de forță înaintea desemnării premierului

Sursă: Realitatea PLUS

Au mai rămas doar două ore până încep consultările oficiale de la Palatul Cotroceni! Partidele politice sunt așteptate pe rând în fața președintelui să își spună punctul de vedere și să vină cu soluții pentru formarea noului Guvern. Atât președintele, cât și partidele încearcă să își impună propriile linii roșii.

Doar câteva ore ne mai despart de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Pe rând, vor veni reprezentanții principalelor partide, cele care au locuri în Parlament, pentru a sta de vorbă cu președintele Nicușor Dan, în încercarea de a găsi o majoritate care să formeze viitorul guvern.

Fiecare partid vine cu propriile linii roșii la aceste discuții. Primii care vor sta de vorbă cu președintele Nicușor Dan sunt social-democrații. Ei vor fi urmați, apoi, de cei de la AUR. Vor participa la discuții și liberalii, și cei din USR, și reprezentanții UDMR, dar și reprezentanții celorlalte partide din opoziție. Președintele a anunțat că, în zilele următoare, se va întâlni și cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați, cei care nu fac parte și din partide politice.

Agenda consultărilor de la Palatul Cotroceni

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD)

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL)

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR)

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

În ceea ce privește liniile roșii ale fiecărei părți, președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că își dorește ca viitorul guvern să aibă o majoritate clară în Parlament și, de asemenea, că nu va accepta un guvern din care să facă parte și partidul AUR.

Social-democrații, de partea cealaltă, au spus că nu își mai doresc să guverneze conduși de Ilie Bolojan și că nu își mai doresc un guvern alături de USR, în plus că nu vor colabora nici cu partidul AUR.

Atât liberalii, cât și cei din USR au spus foarte clar că nu își mai doresc un guvern din care face parte și PSD, dar că și-l doresc în continuare pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

În timp ce cei de la UDMR și-ar dori un guvern care să aibă o majoritate, nu ar exclude nici refacerea vechii coaliții, și linia lor roșie este că nu vor colabora cu partidul AUR.