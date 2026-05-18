Atac nocturn al Rusiei asupra Ucrainei: 11 răniți la Odesa și Dnipro

18 mai 2026, 08:21
Atac drone Rusia/ Arhivă foto

Atac drone Rusia/ Arhivă foto

Rusia a lansat în cursul nopții un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând orașele Odesa și Dnipro. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, printre care doi copii, au anunțat autoritățile ucrainene.

În Odesa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidenţiale, o şcoală şi o grădiniţă, a transmis Serhiy Lysak, şeful administraţiei militare locale, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Un băiat de 11 ani şi un bărbat de 59 de ani au fost răniţi în urma atacului, a adăugat el.

Rusia a lovit cu rachete oraşul Dnipro, din sud-estul Ucrainei, într-un atac separat, rănind nouă persoane, printre care un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanzha pe Telegram.

În Rusia, mai multe drone au fost doborâte în cursul nopţii în regiunea sudică Rostov, inclusiv în oraşul portuar Taganrog de la Marea Azov, a declarat guvernatorul regional Yuri Slyusar pe Telegram.

