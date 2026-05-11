Câți bani pierde România din cauza menținerii Guvernului interimar. Actualul Executiv rămâne până în iunie

Guvernul interimar ar putea rămâne la Palatul Victoria până în luna iunie, într-un moment în care România se află sub presiunea termenelor din PNRR și riscă să piardă sume importante din fondurile europene dacă reformele asumate nu sunt finalizate la timp, conform Realitatea PLUS.

Un semnal de alarmă a venit chiar de la șeful Consiliul Fiscal, care a declarat că România nu va reuși să absoarbă integral cele 10 miliarde de euro disponibile prin fondurile europene.

Legea salarizării, blocată până la un acord politic

Una dintre cele mai importante reforme este legea salarizării unitare, care ar trebui să ajungă în Parlament și să fie finalizată până în luna august pentru ca România să nu piardă banii alocați prin PNRR pentru această reformă. Înainte de consultările cu sindicatele va fi nevoie de un acord politic în Parlament asupra formei legii. Abia după această etapă vor începe discuțiile oficiale cu reprezentanții angajaților din sectorul public.

Consultările cu sindicatele au fost deja amânate, iar autoritățile încă așteaptă impactul bugetar final de la Ministerul Finanțelor. Potrivit surselor citate, impactul bugetar estimat pentru noua lege este cuprins între 8 și 12 miliarde de lei, iar proiectul a fost realizat inclusiv cu sprijinul Banca Mondială. Noua grilă de salarizare ar urma să aducă majorări de venituri pentru anumite categorii de angajați, însă și înghețări salariale pentru o parte dintre bugetari. Totodată, sporurile ar urma să fie limitate la maximum 20% din venit și acordate în funcție de criterii de performanță. Forma apărută în spațiul public a stârnit deja nemulțumiri în rândul sindicatelor, care susțin că anumite categorii de angajați ar putea fi dezavantajate.

România riscă să nu atragă integral fondurile europene

În paralel, presiunea pe guvern rămâne ridicată și din cauza reformelor asumate prin PNRR. Șeful Consiliului Fiscal avertizează că România nu va reuși să absoarbă integral cele 10 miliarde de euro disponibile, ci doar o parte din sumă. În acest context, reformele aflate acum în lucru ar putea fi duse la capăt chiar de actualul guvern interimar, în condițiile în care timpul rămas pentru îndeplinirea jaloanelor devine tot mai scurt.