Tragedie în Timișoara: șoferul unei autoutilitare, găsit carbonizat după ce vehiculul a luat foc

Sursă: Realitatea.net

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, în zona Steaua din Timișoara, unde o autoutilitară a fost cuprinsă de flăcări. Focul s-a extins rapid și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, provocând pagube materiale în zonă.

La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să lichideze incendiul, dar și polițiștii, care au demarat o anchetă. În interiorul autoutilitarei, salvatorii au descoperit o persoană carbonizată. Deocamdată, identitatea acesteia nu a fost stabilită.

Autoutilitară în flăcări în Timișoara: șoferul, găsit carbonizat

„La data de 3 mai 2026, în jurul orei 02:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară aflată pe strada Martir Herman Sporer din municipiul Timișoara. Totodată, incendiul s-a extins și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, fiind înregistrate pagube materiale”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incendiul și în ce condiții a murit persoana găsită în vehicul. În acest moment, nu sunt cunoscute cauzele izbucnirii focului.