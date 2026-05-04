Daniel Fenechiu: „Nu se pune problema ca parlamentarii PNL să trădeze la moțiune!”

Sursă: Realitatea PLUS

În contextul tensiunilor politice generate de apropiata moțiune de cenzură, senatorul Daniel Fenechiu transmite un mesaj ferm privind unitatea din interiorul Partidul Național Liberal (PNL). Acesta susține că nu există riscul unor voturi „trădătoare” în rândul liberalilor, în ciuda speculațiilor privind eventuale fracturi interne.

Reporter: Poziția premierului va fi slăbită? Vă așteptați ca în Partidul Național Liberal să se declanșeze acea revoltă internă pe care și-o doreau socialdemocrații?

Daniel Fenechiu : Eu sincer nu mă aștept, chiar dacă pot exista colegi care să nu-l placă pe Ilie Bolojan. Niciun lider politic, de nicăieri, nu este iubit, adulat sau susținut chiar de toată lumea. Cred că majoritatea membrilor Partidului Național Liberal și majoritatea celor din biroul politic național sunt în momentul de față pentru deciziile statutare luate.

Reporter : S-ar sinucide politic Partidul Național Liberal dacă l-ar trăda pe Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură?

Daniel Fenechiu : Eu cred că da. Eu cred că în momentul în care am încălcat propriile noastre decizii, n-am face altceva decât să validăm teza politicării anstemoanexă a Partidului Social Democrat.

Reporter: Dar dacă mergeți cu propunere de guvern minoritar, cu ce premier?

Daniel Fenechiu : Ilie Bolojan.

Reporter: Și dacă pică guvernul?

Daniel Fenechiu: Ilie Bolojan.

E un alt guvern . Cu altă majoritate, decizia Curții se referă la același status quo.

Vedem. Eu vă spun că Ilie Bolojan. O să vedem.

Reporter : Cu ce voturi să fie instalate un guvern minoritar, domnule senator? Cine ar contribui? Ar fi nevoie de peste 50 de voturi pentru a instala un guvern.

Daniel Fenechiu: 51 mai exact. 52, 53.

Reporter: De unde le luați?

Daniel Fenechiu: Vom vedea.