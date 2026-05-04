Daniel Fenechiu: „Avem discuții astăzi cu toți parlamentarii!”

Tensiunea politică crește pe măsură ce se apropie votul asupra moțiunii de cenzură, iar liderii din Partidul Național Liberal (PNL) încearcă să își consolideze sprijinul în Parlament. Senatorul Daniel Fenechiu a declarat că în aceste zile au loc discuții intense cu parlamentarii, într-un efort de a clarifica pozițiile înainte de momentul decisiv.

Reporter : E Partidul Național Liberal în aceste zile? Pentru că înțeleg că s-a negociat. Este mai optimistă perspectiva față de zilele trecute?

Daniel Fenechiu: E greu de spus dacă e mai optimistă sau nu.

Daniel Fenechiu: Vom vedea mâine.

Există senatori și deputați care susțin că nu votează, alții care susțin că votează... nu poți să-i crezi.

Reporter : Aveți în acest moment semnale că sunt parlamentari de la PNL care ar putea să trădeze la votul moțiunii și să voteze împotriva guvernului Bolojan?

Daniel Fenechiu: Exclus. Așa ceva nu se va întâmpla.

Reporter: Mai negociați în acest moment cu parlamentarii de la alte partide până mâine ca să obțineți susținere?

Daniel Fenechiu: Nu negociere. Te întâlnești cu ei, discuți, îi întrebi, votezi, nu votezi, de ce votezi, crezi că-i bine?

Reporter : Cei care au făcut parte din POT înainte se pot alătura și nu mai sunt de acord cu ceea ce susține doamna Gavrilă, se pot alătura PNL să susțină moțiunea?

Daniel Fenechiu: Această posibilitate există , dar depinde de fiecare dintre ei. Cu siguranță nu vor fi toți în aceeași abordare.

Probabil că unii nu vor vota, alții vor vota. Și astea sunt lucruri care se discută și se stabilesc până la un moment dat.

Reporter: Social democrații susțin că, deși au plecat șase oameni care le susțineau moțiunea de cenzură, au reușit să racoleze, să spunem așa, alți 20.

Și în acest moment PNL are emoții cu această moțiune?

Daniel Fenechiu: Ce ar putea să spună Social democrații? Avem probleme? S-ar putea să treacă moțiunea? Ce ar putea să spună?

Ei spun, da, va trece, o să avem 20 de voturi în plus. Problema e că dacă au un vot în plus sau 20, moțiunea a trecut. Nu contează treaba asta.

Deci acolo miza este, trece sau nu trece. E atât de irelevant că a trecut cu 20 sau că a trecut cu 1, la fel de irelevant este dacă pică cu 1 sau cu 20.

Aveți o altă variantă de premier dacă Ilie Bolojan nu va mai fi premier sau PNL renunță la propunerea de premier?

Daniel Fenechiu: PNL are și decizii statutare . Una din acestea este că dacă PSD dărâmă guvernul nu mai facem nicio alianță cu Partidul Social-Democrat și fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziție. Asta este decizia Biroului Politic Național, luată în urmă cu 3 săptămâni și reeditată în urmă cu o săptămână jumătate.

Acum, eu cred că colegii mei sunt niște oameni serioși și consecvenți. Cred că dacă am decis un lucru, când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla.

Pe de altă parte, nu cred că este în regulă ca să continue o guvernare cu Partidul Social-Democrat, pentru că mâine Partidul Social-Democrat va face la fel.

Faci o moțiune cu AUR-ul și schimbă primul ministru.

Și atunci ce rost are să mai ai un prim ministru într-o guvernare cu PSD-ul, dacă PSD-ul îți schimbă ție primul ministru, dacă nu respectă o înțelegere protocolară, dacă o bună perioadă de timp au avut alte politici publice decât cele stabilite în coaliție, dacă îți modifică ordonanțele guvernului, dacă îți crește deficitul bugetar, dacă tot timpul spune că nivelul de viață s-a degradat și că a crescut inflația.