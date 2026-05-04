Marius Lazurca: „România și Europa nu mai sunt vitale strategic pentru SUA!”
Declarație șocantă din partea consilierului prezidențial Marius Lazurca. Acesta a transmis că România și Europa nu mai sunt vitale strategic pentru SUA. „România își păstrează importanța strategică pentru Statele Unite ale Americii, dar nu este vitală pentru administrația de peste ocean”, a transmis oficialul.
Lazurca: „SUA și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică!”
Statele Unite și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama, a declarat consilierul prezidențial.
Totodată, oficialul susține că țara noastră își păstrează relevanța pentru americani: „România, nu altcineva, găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu. România, și nu altcineva, găzduiește un contingent important de trupe americane”, a mai spus acesta.
