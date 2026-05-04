Nicușor Dan s-a întâlnit cu principele Albert de Monaco la Summitul de la Erevan: ”Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire oficială cu Albert al II-lea de Monaco, în marja summitului desfășurat la Erevan. Discuțiile au vizat relațiile bilaterale, dar și teme mai largi legate de cooperarea internațională și securitatea europeană.

Întâlnirea vine într-un context în care accentul este pus tot mai mult pe parteneriate stabile și pe colaborare între state, mai ales în ceea ce privește menținerea unei ordini internaționale bazate pe reguli și asigurarea unui climat de siguranță pe continentul european.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Principele Albert al II-lea de Monaco

„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur. Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte.”