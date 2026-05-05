Grupare de criminalitate organizată destructurată: cosmetice de aproape 1 milion de euro furate dintr-un TIR pe o autostradă din Franța

O rețea infracțională formată din patru cetățeni români, specializată în deturnarea transporturilor internaționale de marfă și sustragerea bunurilor din camioane, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile judiciare din România și Franța. Ancheta vizează un furt de amploare, în care au fost sustrase produse cosmetice în valoare de aproape un milion de euro de pe teritoriul francez.

Percheziții în România și cooperare judiciară internațională

Pe 28 aprilie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Poliției Române - Direcția Investigații Criminale, au efectuat două percheziții domiciliare în județele Cluj și Maramureș.

Acțiunile au fost realizate în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile franceze, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și tăinuire.

Cum a fost comis furtul de aproape 1 milion de euro

Potrivit anchetatorilor francezi, cei patru suspecți ar fi acționat coordonat pentru a deturna transporturi internaționale de marfă. În centrul cazului se află un TIR înmatriculat în România, care transporta produse cosmetice aparținând unei companii franceze cunoscute.

Pe 26 septembrie 2024, vehiculul a fost parcat într-o zonă de odihnă de pe autostrada A75 din Franța. A doua zi, șoferul a constatat dispariția unei părți semnificative din încărcătură.

Valoarea bunurilor furate a fost estimată la aproximativ 975.000 de euro.

Marfa furată, descoperită în Italia

Investigațiile au arătat că bunurile sustrase au fost transportate ulterior pe teritoriul Italiei, unde au fost identificate în momentul în care erau transferate între două mijloace de transport aparținând aceleiași firme românești implicate în lanțul logistic.

Doi dintre membrii grupării au fost reținuți de autoritățile franceze și plasați sub măsura arestului la domiciliu.

Probe ridicate și mandate europene de arestare

În urma perchezițiilor efectuate în România, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă considerate relevante pentru dosar.

De asemenea, au fost puse în aplicare mandate europene de arestare pentru alți doi suspecți. În cazul unuia dintre aceștia, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj a dispus arestarea preventivă.

Cel de-al doilea inculpat nu a fost arestat în acest dosar, întrucât este deja cercetat într-o altă cauză penală aflată pe rol în România.