Doi soți au furat aproape 2 milioane de euro din parcometre: schema incredibilă care a durat 10 ani și greșeala care i-a dat de gol
Furt de la parcometru
Doi soți din Bavaria sunt acuzați că au sustras aproape 2 milioane de euro din parcometrele unui oraș, timp de un deceniu, fără ca autoritățile să observe dispariția banilor. Ironia este că nu furturile în sine i-au trădat, ci modul în care au ales să gestioneze banii.
O schemă discretă care a funcționat ani la rând
Potrivit anchetatorilor, bărbatul - angajat al administrației locale și responsabil cu golirea parcometrelor - a profitat de accesul direct la încasări pentru a sustrage sume de bani în mod repetat. Alături de soția sa, acesta ar fi construit treptat un mecanism care le-a adus câștiguri ilegale de aproximativ 1,9 milioane de euro.
Cazul este judecat la Tribunalul Regional Kempten, unde inculpatul, în vârstă de 40 de ani, și-a recunoscut faptele și a declarat că a intrat într-un „cerc vicios” din care nu a mai putut ieși.
De la sume mici la furturi de amploare
Inițial, bărbatul ar fi luat acasă doar monede rămase din operațiunile de colectare. În timp, însă, tentația a crescut, iar sumele au devenit din ce în ce mai mari.
Doar în perioada 2020-2025, procurorii susțin că au fost comise 335 de furturi, cu un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro. În total, ancheta vizează o perioadă de aproximativ 10 ani.
Cum au cheltuit banii furați
Cei doi nu au acumulat averea în conturi ascunse, ci au dus un stil de viață extravagant. Potrivit anchetei, banii au fost transformați în:
vouchere de cumpărături;
bunuri de lux, precum mașini și articole vestimentare;
investiții personale, inclusiv o fermă de cai.
„Cheltuiam totul”, a declarat femeia în fața instanței.
Greșeala fatală: depunerile suspecte de monede
Deși furturile nu au fost observate ani la rând, schema a fost descoperită în noiembrie 2025, când o bancă a semnalat tranzacții suspecte. Depunerile frecvente și consistente de monede au ridicat suspiciuni de spălare de bani.
Acesta a fost momentul în care autoritățile au început investigațiile, care au dus rapid la identificarea celor doi suspecți.
Ancheta scoate la iveală lacune grave de securitate
Martorii nu au putut explica cum inculpatul a avut acces constant la cheile parcometrelor, o vulnerabilitate care a permis desfășurarea furturilor pe termen lung.
Ca reacție, autoritățile din Kempten au implementat măsuri stricte:
schimbarea sistemelor de închidere;
introducerea controalelor suplimentare;
externalizarea serviciilor de colectare a banilor.
Ce riscă cei doi inculpați
Cuplul, aflat în arest din noiembrie 2025, este acuzat de furt calificat în formă continuată, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare în Germania.
Autoritățile încearcă acum să recupereze întreaga sumă sustrasă, estimată la aproximativ 1,9 milioane de euro, inclusiv din cazurile mai vechi, chiar dacă unele fapte s-au prescris.
O schemă care ar fi putut continua ani la rând a fost descoperită nu din cauza furturilor, ci a comportamentului financiar suspect al autorilor.
Citește și:
- 23:44 - Percheziții de amploare în Giurgiu: dosar de înșelăciune și spălare de bani cu prejudiciu de 3 milioane de lei
- 19:56 - Grupare de criminalitate organizată destructurată: cosmetice de aproape 1 milion de euro furate dintr-un TIR pe o autostradă din Franța
- 16:37 - Angajata unei primării din Mureș, reținută pentru delapidare. Este acuzată că și-a însușit peste 130.000 de lei din banii instituției
- 15:47 - 95 de ani închisoare pentru o româncă din SUA. Ce infracțiuni a comis
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News