OMS suspectează o posibilă transmitere interumană a hantavirusului pe nava de croazieră din Atlantic

Organizaţia Mondială a Sănătăţii ia în calcul ipoteza transmiterii de la om la om în cazul focarului de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius, după ce două cazuri au fost confirmate şi alte cinci sunt suspecte, inclusiv trei decese.

Ipoteza unei transmiteri interumane a hantavirusului pe nava de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, capătă tot mai multă consistenţă. Maria Van Kerkhove, directoarea interimară a departamentului OMS pentru prevenirea epidemiilor şi pandemiilor, a declarat marţi că organizaţia suspectează o posibilă transmitere între persoanele aflate în contact strâns la bord, relatează BFMTV.

Potrivit OMS, două cazuri de hantavirus au fost confirmate în laborator, iar alte cinci sunt suspecte. Printre acestea se numără trei decese şi un pacient aflat în stare critică, internat la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud. Alte trei persoane se află încă la bordul navei, două urmând să fie evacuate medical în Ţările de Jos, iar a treia fiind în prezent în stare bună.

OMS estimează că primele persoane infectate au contractat virusul înainte de îmbarcare, având în vedere perioada de incubaţie de una până la şase săptămâni. Totuşi, organizaţia consideră posibilă o transmitere interumană ulterioară între persoane aflate în contact apropiat.

Nava MV Hondius, cu 147 de persoane la bord, a primit permisiunea de a acosta în Insulele Canare, după ce autorităţile din Capul Verde au refuzat anterior intrarea în portul Praia. Spania a acceptat acostarea pentru a permite o investigaţie completă şi evaluarea riscurilor pentru pasageri.

Maria Van Kerkhove a subliniat că riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut şi a precizat că hantavirusul „nu se răspândeşte ca gripa sau Covid”, fiind vorba de un agent patogen cu un mod de transmitere diferit.