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Avocatul Toni Neacșu, atac dur la adresa USR în cazul lui Dominic Fritz: „Au uitat de Fără penali în funcții publice”

Avocatul Toni Neacșu, critici dure la adresa liderului USR, Dominic Fritz. Foto/Realitatea

Avocatul Toni Neacșu, critici dure la adresa liderului USR, Dominic Fritz. Foto/Realitatea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:18

Avocatul Toni Neacșu a explicat, în exclusivitate la Realitatea, ce se poate decide în cazul primarului USR, Dominic Fritz. Fostul judecător spune că există mai multe variante, iar o decizie poate fi luată chiar și de către prefect. Totodată, el acuză USR că a uitat de sloganul „Fără penali în funcții publice”.

Fostul membru CSM și avocat, Toni Neacșu, a explicat implicațiile juridice ale cazului în care este implicat primarul Dominic Fritz, subliniind caracterul obligatoriu al sentinței. „E o hotărâre definitivă, e pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Păi este evident că ea trebuie pusă imediat în executare, pentru că așa prevede legea”, a punctat acesta, eliminând din start ipoteza unor amânări, cu excepția unor eventuale căi de atac la CEDO.

Totuși, Neacșu admite că există încă nuanțe ce urmează a fi clarificate în privința sancțiunii exacte. Miza este dacă edilul își va pierde mandatul sau dacă sancțiunea va fi una administrativă. „Dacă, de exemplu, domnul primar își pierde mandatul de primar sau nu, sau dimpotrivă dacă doar i se reduce, să zicem, salariul pe următoarele șase luni, respectiv nu mai poate candida în următorii trei ani la niciun rând de alegeri”, sunt variantele puse în discuție de avocat.

Pentru a pune capăt speculațiilor din spațiul public, fostul judecător mizează pe claritatea documentului oficial ce urmează să fie redactat. „Eu sper să ne lămurească chiar Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în motivarea pe care o va da, să spună explicit care sunt efectele acestei hotărâri, astfel încât să nu mai existe tot felul de discuții”, a explicat el.

În final, Toni Neacșu a lansat și un atac politic dur la adresa partidului din care face parte primarul Timișoarei, taxând dublul standard în materie de integritate: „Ipocrizia pe astfel de spețe a celor din USR depășește absolut orice limită și asta o constatăm cu toții.”

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