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Avocatul Toni Neacșu, atac dur la adresa USR în cazul lui Dominic Fritz: „Au uitat de Fără penali în funcții publice”
Avocatul Toni Neacșu, critici dure la adresa liderului USR, Dominic Fritz. Foto/Realitatea
Avocatul Toni Neacșu a explicat, în exclusivitate la Realitatea, ce se poate decide în cazul primarului USR, Dominic Fritz. Fostul judecător spune că există mai multe variante, iar o decizie poate fi luată chiar și de către prefect. Totodată, el acuză USR că a uitat de sloganul „Fără penali în funcții publice”.
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