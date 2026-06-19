Avocatul Toni Neacșu, atac dur la adresa USR în cazul lui Dominic Fritz: „Au uitat de Fără penali în funcții publice”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 16:18

Avocatul Toni Neacșu a explicat, în exclusivitate la Realitatea, ce se poate decide în cazul primarului USR, Dominic Fritz. Fostul judecător spune că există mai multe variante, iar o decizie poate fi luată chiar și de către prefect. Totodată, el acuză USR că a uitat de sloganul „Fără penali în funcții publice”.

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