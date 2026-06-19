Morminte identificate prin cod QR și GPS. Sistemul inedit implementat de o primărie din țară

O premieră tehnologică schimbă fața cimitirelor din Brașov. Orașul de la poalele Tâmpei digitalizează locurile de veci printr-un sistem inteligent de cartografiere: fiecare mormânt va fi integrat pe o hartă virtuală, devenind ușor de localizat cu ajutorul coordonatelor GPS și al codurilor QR aplicate pe monumente.
Primăria Brașov a lansat oficial procedurile pentru modernizarea și digitalizarea completă a Cimitirelor Șprenghi și Municipal. Proiectul, o premieră pentru regiune, vizează crearea unei infrastructuri informatice moderne pentru gestionarea a aproximativ 41.000 de locuri de veci. Investiția totală se ridică la aproximativ 303.000 de lei (250.413 lei plus TVA), fondurile fiind alocate din bugetul local pentru achiziția unui sistem software specializat, notează publicația Bună Ziua Brașov.
Toate actele și mormintele, mutate pe o hartă virtuală
Planul de digitalizare presupune o scanare și o reorganizare profundă a arhivelor. Firma care va câștiga licitația va avea misiunea de a colecta, verifica și corela toate documentele fizice deținute în prezent de administrația cimitirelor. Datele despre persoanele înhumate, identitatea concesionarilor, istoricul contractelor și evidența la zi a plăților vor fi introduse într-o bază de date securizată.
Marea noutate constă în integrarea acestor informații într-un sistem geospațial. Fiecare mormânt va fi cartografiat și va primi coordonate exacte, permițând poziționarea lui milimetrică pe o hartă virtuală. Astfel, vizitatorii vor putea folosi sistemul GPS al telefonului mobil pentru a naviga prin cimitir direct până la mormântul căutat.
Coduri QR pe monumente și servicii online pentru cetățeni
Pe lângă funcția de localizare prin satelit, proiectul deține și o componentă de interacțiune pe termen lung. Autoritățile au în vedere ca, într-o etapă ulterioară, pe monumentele funerare să poată fi aplicate coduri QR. O simplă scanare cu telefonul le va permite rudelor sau istoricilor să afle instantaneu date despre persoana decedată sau valabilitatea contractului de concesiune.
De asemenea, platforma va funcționa ca un portal public de servicii electronice. Cetățenii vor putea uita de drumurile la ghișee, având posibilitatea de a verifica online statusul locurilor de veci pe care le au în grijă și de a vedea hărțile de acces direct de acasă.
Transparență administrativă în 90 de zile
Reprezentanții municipalității brașovene sunt convinși că noua tehnologie va elimina erorile umane și va aduce o transparență totală într-un domeniu administrativ recunoscut ca fiind rigid și complex. „Acest sistem vine ca un ajutor real, deoarece vom avea o imagine digitală și completă a întregului cimitir. Fiecare mormânt va fi poziționat exact, cu detalii clare despre cine este înhumat acolo, perioada de concesiune și plățile efectuate. La fel și pentru aparținători, le va fi extrem de ușor să găsească și să verifice totul”, a explicat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, într-o declarație pentru Observator.
Odată ce contractul va fi atribuit iar ordinul de începere a lucrărilor va fi semnat, compania selectată va avea la dispoziție un termen de 90 de zile pentru a livra sistemul complet funcțional.