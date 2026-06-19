Morminte identificate prin cod QR și GPS. Sistemul inedit implementat de o primărie din țară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 11:13

O premieră tehnologică schimbă fața cimitirelor din Brașov. Orașul de la poalele Tâmpei digitalizează locurile de veci printr-un sistem inteligent de cartografiere: fiecare mormânt va fi integrat pe o hartă virtuală, devenind ușor de localizat cu ajutorul coordonatelor GPS și al codurilor QR aplicate pe monumente.

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