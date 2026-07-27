Tânăra de 22 de ani dată dispărută în București a fost găsită decedată. Cum s-a produs tragedia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 15:45

Tânăra de 22 de ani a cărei dispariție a mobilizat autoritățile din București și pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT a fost găsită fără viață. Poliția Capitalei a anunțat că, în urma procedurilor medico-legale, identitatea victimei a fost confirmată, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.

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