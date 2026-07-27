Tânăra de 22 de ani dată dispărută în București a fost găsită decedată. Cum s-a produs tragedia

Tânăra de 22 de ani a cărei dispariție a mobilizat autoritățile din București și pentru care a fost emis un mesaj RO-ALERT a fost găsită fără viață. Poliția Capitalei a anunțat că, în urma procedurilor medico-legale, identitatea victimei a fost confirmată, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.
Dispariția a fost reclamată în seara de 24 iulie
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), dispariția tinerei a fost sesizată în data de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00, după ce aceasta fusese văzută pentru ultima dată în cursul aceleiași zile la o unitate medicală din Sectorul 6.
Imediat după primirea sesizării, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 6 au declanșat toate procedurile prevăzute de lege pentru găsirea persoanelor dispărute.
Au fost analizate imagini video și verificate mai multe piste
Pe parcursul investigațiilor, oamenii legii au desfășurat o amplă operațiune de căutare. Au fost efectuate cercetări criminalistice, au fost audiați membrii familiei și au fost realizate verificări în unități medicale și în bazele de date specifice.
Totodată, anchetatorii au reconstituit traseul urmat de tânără, analizând imaginile surprinse de camerele de supraveghere și efectuând verificări în zonele pe care aceasta le frecventa.
Mesaj RO-ALERT, emis din cauza stării de vulnerabilitate
În urma informațiilor obținute pe parcursul verificărilor, autoritățile au stabilit că existau indicii privind o posibilă stare de vulnerabilitate a tinerei.
În aceste condiții, a fost emis un mesaj RO-ALERT, prin care populația era rugată să ofere informații care ar fi putut contribui la găsirea acesteia.
Indiciile au condus către un accident feroviar din județul Ilfov
Pe măsură ce ancheta a avansat și în urma colaborării cu celelalte structuri competente, polițiștii au identificat elemente care indicau o posibilă legătură cu un eveniment feroviar produs în 24 iulie, în jurul orei 12:00, în județul Ilfov.
În acel incident, o femeie și-a pierdut viața.
Coroborarea informațiilor privind traseul parcurs de persoana dispărută, imaginile de supraveghere, semnalmentele și vestimentația victimei a condus la ipoteza că cele două cazuri sunt, de fapt, unul și același.
Identitatea victimei a fost confirmată oficial
Poliția Capitalei a transmis că, în cursul zilei de luni, în urma procedurilor efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov, identitatea persoanei decedate a fost confirmată oficial.
Este vorba despre tânăra de 22 de ani a cărei dispariție fusese reclamată în București.
Într-un mesaj public, reprezentanții DGPMB au transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei.
Autoritățile precizează că cercetările sunt în desfășurare, iar structurile competente continuă activitățile procedurale pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul tinerei.