Mare atenție, șoferi! Circulația va fi închisă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe ambele sensuri, din cauza unor lucrări

Publicat 27 iul. 2026, 11:43 Actualizat 27 iul. 2026, 11:44

Circulaţia va fi restricţionată pe ambele sensuri, în mod succesiv, în noaptea de luni spre marţi, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul cuprins între kilometrii 335 şi 353, între nodurile rutiere Orăştie şi Simeria. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la kilometrul 350+850 de metri, informează Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

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