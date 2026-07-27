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Mare atenție, șoferi! Circulația va fi închisă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe ambele sensuri, din cauza unor lucrări

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 11:43
Actualizat27 iul. 2026, 11:44

Circulaţia va fi restricţionată pe ambele sensuri, în mod succesiv, în noaptea de luni spre marţi, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul cuprins între kilometrii 335 şi 353, între nodurile rutiere Orăştie şi Simeria. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări la kilometrul 350+850 de metri, informează Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

Restricţii temporare pe Autostrada A1 Sibiu – Deva

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că, în noaptea de 27 spre 28 iulie, va fi închisă circulaţia pe ambele sensuri, succesiv, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, între kilometrii 335 – 353, între nodurile rutiere Orăştie şi Simeria. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări la kilometrul 350+850 metri.

Astfel, circulaţia pe sensul Sebeş – Deva va fi oprită în intervalul orar 00:00 - 02:00, fiind deviată pe ruta A1, kilometrul 335 (Nodul Rutier Orăştie) → DN 7 Orăştie – Spini – Simeria Veche → DN 7 → A1, kilometrul 353 (Nodul Rutier Simeria) → Deva.

Recomandări pentru şoferi

În intervalul orar 03:00 - 05:00, va fi oprit traficul pe sensul Deva – Sebeş, iar circulaţia va fi deviată pe traseul A1, kilometrul 353 (Nodul Rutier Simeria) → DN 7 Simeria Veche – Spini – Orăştie → DN 7 → A1, kilometrul 335 (Nodul Rutier Orăştie) → Sebeş.

Şoferii sunt sfătuiţi să se informeze înainte despre restricţiile de circulaţie, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi de drum, să evite depăşirea coloanelor de autovehicule şi orice activitate care le-ar putea distrage atenţia de la condus.

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