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Accident grav în Cluj-Napoca. O dubă s-a răsturnat peste o mașină -FOTO

FOTO: Știri de Cluj

FOTO: Știri de Cluj

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 09:31

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe strada Turzii din municipiul Cluj-Napoca, unde o dubă s-a răsturnat peste o mașină.

Din primele informații, șoferul dubei a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat peste o mașină care circula regulamentar.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în urma acestui incident nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

La fața locului intervin mai multe echipaje de poliție care urmează să stabilească cu exactitate cauzele în care s-a produs evenimentul rutier.

Vom reveni cu detalii.

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