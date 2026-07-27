Accident grav în Cluj-Napoca. O dubă s-a răsturnat peste o mașină -FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 09:31

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe strada Turzii din municipiul Cluj-Napoca, unde o dubă s-a răsturnat peste o mașină.

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