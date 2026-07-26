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Locale· 1 min citire
Reacția MApN după doborârea celei de-a treia drone intrate în spațiul aerian al României: „Piloții noștri au doborât-o deasupra Mării Negre”
Dronă și aeronavă F-16 România
Ministerul Apărării Naționale anunță că o a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă duminică dimineață de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Potrivit instituției, aeronava fără pilot a fost interceptată și distrusă deasupra Mării Negre.
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