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Reacția MApN după doborârea celei de-a treia drone intrate în spațiul aerian al României: „Piloții noștri au doborât-o deasupra Mării Negre”

Dronă și aeronavă F-16 România

Dronă și aeronavă F-16 România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 11:04

Ministerul Apărării Naționale anunță că o a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă duminică dimineață de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Potrivit instituției, aeronava fără pilot a fost interceptată și distrusă deasupra Mării Negre.

MApN: „Piloții noștri au doborât o a treia dronă”

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, Ministerul Apărării Naționale a transmis că intervenția a avut loc la ora 10:13.

„Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc! În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Anunțul MApN vine după ce și președintele României, Nicușor Dan, a confirmat doborârea dronei și a felicitat piloții și echipele de la sol pentru profesionalismul și eficiența de care au dat dovadă în timpul misiunii.

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