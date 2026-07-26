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Locale· 1 min citire
Turiști blocați în munți. Intervenție contracronometru
Turiști pe munte
Publicat26 iul. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS
Patru turiști echipați necorespunzător au rămas blocați pe munte după ce s-au abătut de la traseu! Intervenția salvamontiștilor din Zărnești a fost atât de dificilă încât au fost coborâți în siguranță de salvatori abia după 7 ore!
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