Turiști blocați în munți. Intervenție contracronometru

Publicat 26 iul. 2026, 09:35 Sursă Realitatea PLUS

Patru turiști echipați necorespunzător au rămas blocați pe munte după ce s-au abătut de la traseu! Intervenția salvamontiștilor din Zărnești a fost atât de dificilă încât au fost coborâți în siguranță de salvatori abia după 7 ore!

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