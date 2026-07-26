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Locale· 1 min citire

Turiști blocați în munți. Intervenție contracronometru

Turiști pe munte

Turiști pe munte

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 09:35
SursăRealitatea PLUS

Patru turiști echipați necorespunzător au rămas blocați pe munte după ce s-au abătut de la traseu! Intervenția salvamontiștilor din Zărnești a fost atât de dificilă încât au fost coborâți în siguranță de salvatori abia după 7 ore!

Turiștii care și-au riscat viețile au fost salvați după 7 ore

Cei patru turiști blocați au făcut solicitarea de sprijin către 112 în jurul prânzului.

Din fericire, niciunul dintre turiști nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Chiar și așa, salvamontiștii au fost nevoiți să care după ei un adevărat arsenal de materiale tehnice.

Cu această ocazie, aceștia lansează noi avertismente către turiștii care se aventurează pe trasee nemarcate.

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