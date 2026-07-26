Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Autospeciala poliției, răsturnată în timpul unei urmăriri
Mașină răsturnată
Publicat26 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS
O mașină de poliție s-a răsturnat în Lugoj chiar în timpul unei misiuni de urmărire. Autospeciala a lovit din plin o mașină care circula regulamentar.
Citește și
- 11:04Reacția MApN după doborârea celei de-a treia drone intrate în spațiul aerian al României: „Piloții noștri au doborât-o deasupra Mării Negre”
- 10:54Un tânăr care voia să dea la medicină a murit într-un cumplit accident. Luca avea 18 ani
- 10:34RO-Alert în nordul județului Tulcea: există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească
- 10:23Imaginile groazei din nava lovită de drona care a acostat la Constanța
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News