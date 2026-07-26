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Autospeciala poliției, răsturnată în timpul unei urmăriri

Mașină răsturnată

Mașină răsturnată

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea PLUS

O mașină de poliție s-a răsturnat în Lugoj chiar în timpul unei misiuni de urmărire. Autospeciala a lovit din plin o mașină care circula regulamentar.

Mașină de poliție răsturnată

Potrivit anchetei, totul s-ar fi produs după ce, echipajul de poliție ar fi observat o neregulă în trafic și a pornit pe urma șoferului care nu a vrut să oprească la solicitarea agenților.

Din fericire nu au existat victime.

Ambii șoferi au fost testați cu aparat etilotest dar rezultatul a fost negativ.

Polițistul care conducea autospeciala a rămas fără permis pentru 90 de zile.

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