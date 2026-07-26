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Sanatate· 1 min citire

Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale

Admitere medicină

Admitere medicină

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:50

Legea salarizării pune pe butuci sistemul de sănătate! Au mai rămas două zile până când angajații din sănătate intră în grevă generală! Asta înseamnă că activitatea în spitale se oprește, iar personalul medical asigură doar urgențele. În tot acest timp, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este record de candidați! Aproape 7 mii de tineri susțin astăzi examenul de admitere și se bat pe cele 2.000 de locuri disponibile, conform Realitatea PLUS.

În aceste momente, candidații se pregătesc să intre în sălile de examen. Testarea începe la ora 9:00 și se va încheia la ora 12:00, iar concurența este una foarte mare.

Concursul are loc în plin deficit de medici

Examenul de admitere se desfășoară într-un context în care sistemul medical se confruntă cu lipsa personalului. Potrivit sindicatelor, România are un deficit de aproximativ 30.000 de medici la nivel național. În același timp, premierul Ilie Bolojan susține că în România există prea mulți medici și prea mulți absolvenți ai facultăților de medicină.

Sistemul sanitar se pregătește de grevă generală

Pe lângă problema deficitului de personal, sistemul medical se află și în pragul unei greve generale, declanșată pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării. Începând de marți, aproximativ 50.000 de cadre medicale ar urma să intre în grevă generală. În aceste condiții, activitatea din spitale va fi redusă, urmând să fie asigurate doar aproximativ 30% dintre servicii, în principal cazurile care reprezintă urgențe medicale.

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