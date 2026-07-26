Record de candidați la UMF „Carol Davila”, în plină criză medicală: aproape 7.000 de tineri se luptă pentru 2.000 de locuri, înaintea grevei generale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:50

Legea salarizării pune pe butuci sistemul de sănătate! Au mai rămas două zile până când angajații din sănătate intră în grevă generală! Asta înseamnă că activitatea în spitale se oprește, iar personalul medical asigură doar urgențele. În tot acest timp, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este record de candidați! Aproape 7 mii de tineri susțin astăzi examenul de admitere și se bat pe cele 2.000 de locuri disponibile, conform Realitatea PLUS.

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