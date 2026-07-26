Fumul incendiilor de vegetație crește riscul de boli grave și ar putea provoca 1,9 milioane de decese în următoarele decenii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 07:56

Fumul produs de incendiile de vegetație poate afecta mult mai mult decât plămânii și ar putea contribui, în următoarele decenii, la milioane de decese, avertizează cercetătorii. Particulele toxice din aer pot ajunge în sânge și pot crește riscul de boli ale inimii, accident vascular cerebral, cancer și alte probleme grave de sănătate.

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