Accident lângă locuința lui Klaus Iohannis, în Sibiu. Doi copii de 6 și 10 ani au ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:57

Un accident rutier între două mașini s-a produs sâmbătă în Sibiu, la intersecția străzilor Hegel și Bâlea, în apropierea locuinței fostului președinte Klaus Iohannis. Doi copii, o fată de 6 ani și un băiat de 10 ani, au fost răniți și transportați la spital.

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