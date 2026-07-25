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Accident lângă locuința lui Klaus Iohannis, în Sibiu. Doi copii de 6 și 10 ani au ajuns la spital

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 13:57

Un accident rutier între două mașini s-a produs sâmbătă în Sibiu, la intersecția străzilor Hegel și Bâlea, în apropierea locuinței fostului președinte Klaus Iohannis. Doi copii, o fată de 6 ani și un băiat de 10 ani, au fost răniți și transportați la spital.

Un șofer nu ar fi acordat prioritate

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 33 de ani, care circula pe strada Hegel, nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Bâlea și a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 43 de ani.

În autoturismul celui de-al doilea șofer se aflau cei doi copii. Aceștia au suferit traumatisme craniene, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați în stare stabilă la CPU Luther.

Polițiștii continuă cercetările

Autoritățile fac verificări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Potrivit polițiștilor, traficul din zonă nu a fost afectat.

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