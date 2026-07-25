Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident lângă locuința lui Klaus Iohannis, în Sibiu. Doi copii de 6 și 10 ani au ajuns la spital
Mașină de poliție
Un accident rutier între două mașini s-a produs sâmbătă în Sibiu, la intersecția străzilor Hegel și Bâlea, în apropierea locuinței fostului președinte Klaus Iohannis. Doi copii, o fată de 6 ani și un băiat de 10 ani, au fost răniți și transportați la spital.
Citește și
- 14:39Bărbatul dispărut de acasă de 5 zile a fost găsit mort. Tânărul avea 26 de ani
- 14:13Transmisiune specială realizată de Ana Maria Păcuraru la Șantierul Naval Mangalia. Gheorghe Piperea, acuzații dure după absența Rheinmetall de la licitație
- 13:55Accident grav pe calea ferată în Călărași. Un pescar de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat după ce undița a atins linia electrică CFR
- 12:25O femeie din Botoșani a fost reținută la Deva, după ce ar fi obținut 60.000 de lei prin metoda „Accidentul”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News