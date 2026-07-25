O femeie din Botoșani a fost reținută la Deva, după ce ar fi obținut 60.000 de lei prin metoda „Accidentul”

O femeie de 30 de ani, din Botoșani, a fost reținută de polițiștii Biroului Investigații Criminale din Deva, fiind bănuită că ar fi folosit metoda „Accidentul” pentru a obține bani de la o persoană în vârstă. În locuința acesteia, anchetatorii au găsit peste 9.200 de euro și mai mult de 46.200 de lei.
Investigațiile au pornit după ce, pe 23 iulie, o femeie de 68 de ani din comuna Băița a anunțat Poliția Municipiului Deva că ar fi fost victima unei înșelăciuni. Potrivit polițiștilor, victima ar fi fost sunată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept cadre medicale. Femeii i s-a spus că fiul ei și soția acestuia ar fi suferit un accident grav și că este nevoie urgentă de bani pentru o intervenție medicală. La scurt timp, la domiciliul ei ar fi ajuns o femeie care a ridicat 60.000 de lei, apoi a dispărut.
După mai multe verificări, polițiștii hunedoreni au reușit să identifice persoana bănuită. În baza unui mandat emis de Judecătoria Deva și cu sprijinul polițiștilor din Brașov, a fost efectuată o percheziție în județul Brașov, unde aceasta locuia fără acte. În timpul percheziției, au fost găsite sume importante de bani, documente legate de transferuri către diverse persoane, opt telefoane mobile și alte obiecte care pot ajuta la clarificarea cazului. Reprezentanții IPJ Hunedoara au transmis că toate acestea au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.
Femeia de 30 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și dusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, iar suspecta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propunerea unei măsuri preventive. La acțiuni au participat polițiști din Deva, Hunedoara și Brașov, care au colaborat pentru documentarea întregii activități infracționale.
Cum pot fi evitate astfel de situații
Polițiștii le reamintesc cetățenilor că instituțiile medicale sau alte autorități nu trimit niciodată persoane la domiciliu pentru a colecta bani. Dacă primiți un apel în care vi se spune că o rudă ar fi implicată într-un incident, opriți convorbirea, verificați direct situația cu familia și sunați imediat la 112.