O femeie din Botoșani a fost reținută la Deva, după ce ar fi obținut 60.000 de lei prin metoda „Accidentul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 12:25

O femeie de 30 de ani, din Botoșani, a fost reținută de polițiștii Biroului Investigații Criminale din Deva, fiind bănuită că ar fi folosit metoda „Accidentul” pentru a obține bani de la o persoană în vârstă. În locuința acesteia, anchetatorii au găsit peste 9.200 de euro și mai mult de 46.200 de lei.

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